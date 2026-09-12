La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 14 al 18 de septiembre del 2026.

LUNES

Aries: La Luna en Libra pone el foco en tus vínculos y te invita a escuchar antes de actuar. Buscar acuerdos sin perder tus deseos puede fortalecer la pareja y abrir una etapa de mayor armonía.

Tauro: La Luna en Libra favorece los gestos de cariño y te invita a cuidar la armonía cotidiana. Compartir tiempo de calidad puede renovar la cercanía y fortalecer un vínculo con más ternura hoy.

Géminis: La Luna en Libra potencia tu encanto y favorece el romance, las citas y la conquista. Una charla especial puede despertar interés o devolverle frescura, alegría y complicidad a tu pareja.

Cáncer: La Luna en Libra te invita a buscar seguridad y armonía dentro de tus vínculos. Hablar de lo que necesitas con calma puede ayudarte a resolver diferencias y sentir mayor cercanía afectiva.

Leo: La Luna en Libra favorece el diálogo, el coqueteo y los encuentros románticos. Expresar lo que sientes con elegancia puede acercarte a alguien especial o renovar la complicidad en tu pareja.

Virgo: La Luna en Libra te invita a reconocer cuánto vales y qué necesitas recibir en el amor. Elegir desde la autoestima y la reciprocidad puede ayudarte a construir vínculos más sanos y estables.

Libra: La Luna en tu signo potencia tu magnetismo y necesidad de compartir. Mostrar tus sentimientos con naturalidad puede acercarte a alguien especial y renovar el equilibrio, el romance y la unión.

Escorpio: La Luna en Libra te invita a observar en silencio emociones que necesitan equilibrio. Soltar reproches y escuchar tu intuición puede ayudarte a cerrar heridas y abrirte otra vez al amor.

Sagitario: La Luna en Libra favorece encuentros, amistades y planes compartidos. Una conexión puede volverse más romántica, mientras la pareja encuentra nuevos proyectos que renuevan la complicidad.

Capricornio: La Luna en Libra te invita a equilibrar tus deberes con el espacio que merece el amor. Dar lugar al diálogo y al afecto puede fortalecer una relación y evitar distancias innecesarias.

Acuario: La Luna en Libra favorece nuevas experiencias y una mirada abierta sobre el amor. Compartir planes diferentes puede acercarte a alguien especial o renovar la ilusión dentro de tu relación.

Piscis: La Luna en Libra te invita a buscar equilibrio entre entrega, deseo e intimidad. Hablar con sinceridad sobre lo que sientes puede profundizar la confianza y fortalecer un vínculo especial.

MARTES

Aries: La Luna en Escorpio intensifica tus emociones y te invita a profundizar en el amor. Mostrar lo que sientes sin temor puede fortalecer la confianza y despertar una pasión mucho más auténtica.

Tauro: La Luna en Escorpio, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los deseos profundos. Evitar celos y escuchar al otro puede renovar la confianza y fortalecer mucho la intimidad entre ambos.

Géminis: La Luna en Escorpio te invita a demostrar el amor con hechos y compromiso. Prestar atención a las necesidades del otro puede fortalecer la intimidad y darle más profundidad a tu relación.

Cáncer: La Luna en Escorpio potencia tu sensibilidad, magnetismo y deseo de amar de verdad. Abrirte sin miedo puede acercarte a alguien especial o renovar la pasión y la entrega dentro de tu pareja.

Leo: La Luna en Escorpio despierta emociones intensas y te invita a bajar las defensas. Expresar lo que necesitas sin entrar en luchas de poder puede fortalecer la confianza y la intimidad en pareja.

Virgo: La Luna en Escorpio favorece conversaciones íntimas y te anima a decir aquello que sientes. Hablar con sinceridad puede acercarte a alguien especial y generar una conexión mucho más profunda.

Libra: La Luna en Escorpio te invita a reconocer cuánto vales y qué necesitas recibir en el amor. Elegir vínculos recíprocos y expresar tus deseos puede fortalecer tu autoestima y seguridad afectiva.

Escorpio: La Luna en tu signo intensifica tu magnetismo, sensibilidad y deseo de conexión profunda. Mostrarte sin máscaras puede renovar la pasión y ayudarte a construir un vínculo más auténtico.

Sagitario: La Luna en Escorpio te invita a escuchar sentimientos que mantenías ocultos. Cerrar una historia pendiente o perdonar puede liberarte y prepararte para vivir el amor con mayor sinceridad.

Capricornio: La Luna en Escorpio favorece encuentros, amistades y proyectos compartidos. Abrirte a nuevos círculos puede acercarte a alguien especial o renovar la complicidad dentro de tu pareja.

Acuario: La Luna en Escorpio intensifica tus emociones y te invita a revisar qué lugar ocupa hoy el amor. Mostrar vulnerabilidad puede acercarte a quien amas y fortalecer una relación importante.

Piscis: La Luna en Escorpio potencia tu sensibilidad y deseo de vivir el amor a fondo. Abrirte a nuevas experiencias puede fortalecer tu relación o acercarte a alguien que comparta tus ideales.

MIÉRCOLES

Aries: La Luna en Sagitario enciende tu entusiasmo y te invita a vivir el amor con más libertad. Una aventura compartida puede renovar la pasión y acercarte a alguien que despierte nuevas ilusiones.

Tauro: La Luna en Sagitario te invita a profundizar en tus deseos y abrirte a una intimidad más sincera. Soltar viejos temores puede fortalecer la confianza y renovar la pasión dentro de tu relación.

Géminis: La Luna en Sagitario, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los acuerdos. Escuchar otras miradas sin perder tu esencia puede renovar el vínculo y abrir una etapa de más complicidad.

Cáncer: La Luna en Sagitario te anima a salir de la rutina y aportar frescura a tus vínculos. Compartir nuevas experiencias puede fortalecer la cercanía y devolver entusiasmo a tu vida afectiva.

Leo: La Luna en Sagitario potencia tu magnetismo, alegría y deseo de conquista. Mostrarte espontáneo puede acercarte a alguien especial o renovar la diversión y la pasión dentro de tu relación.

Virgo: La Luna en Sagitario moviliza tu mundo emocional y te invita a expresar lo que necesitas. Flexibilizar expectativas puede ayudarte a recuperar la calidez y construir un vínculo más espontáneo.

Libra: La Luna en Sagitario favorece conversaciones sinceras, encuentros y nuevas conexiones. Decir lo que sientes con claridad puede acercarte a alguien especial y renovar la complicidad en pareja.

Escorpio: La Luna en Sagitario te invita a valorar el amor sin confundir intensidad con seguridad. Confiar más en tus propios deseos puede ayudarte a elegir relaciones libres, sinceras y recíprocas.

Sagitario: La Luna en tu signo potencia tu magnetismo, espontaneidad y deseo de compartir. Mostrarte como eres puede abrir una nueva historia o devolver entusiasmo, pasión y alegría a tu relación.

Capricornio: La Luna en Sagitario te invita a escuchar sentimientos que todavía guardas en silencio. Cerrar historias pendientes puede liberarte y prepararte para vivir un amor más sincero y liviano.

Acuario: La Luna en Sagitario favorece encuentros, amistades y proyectos compartidos. Una conexión inesperada puede despertar romance o renovar la ilusión y la libertad dentro de una relación seria.

Piscis: La Luna en Sagitario despierta deseos de cambio y te invita a revisar qué esperas del amor. Equilibrar tus sueños con la realidad puede ayudarte a construir vínculos más honestos y maduros.

JUEVES

Aries: La Luna menguante te invita a bajar el ritmo y revisar qué deseas en el amor. Soltar viejas tensiones puede ayudarte a recuperar la calma y abrir espacio para vínculos más sinceros hoy.

Tauro: La Luna menguante favorece la calma y te ayuda a reconocer qué vínculos merecen tu energía. Dejar atrás viejas inseguridades permitirá disfrutar del amor con más confianza y serenidad ya.

Géminis: La Luna menguante te invita a ordenar pensamientos y emociones antes de hablar. Una conversación pendiente puede ayudarte a cerrar dudas y recuperar la armonía con una persona especial.

Cáncer: La Luna menguante favorece la introspección y te ayuda a sanar emociones del pasado. Soltar aquello que todavía pesa abrirá espacio para vivir el amor con más confianza, calma y entrega.

Leo: La Luna menguante te invita a bajar exigencias y observar qué necesita realmente tu relación. Dejar atrás viejos orgullos permitirá recuperar cercanía y construir acuerdos más sinceros hoy.

Virgo: La Luna menguante te ayuda a revisar tus sentimientos con mayor claridad. Evitar la necesidad de controlar cada detalle permitirá sanar diferencias y disfrutar de un amor más simple y real.

Libra: La Luna menguante favorece el cierre de conflictos y te invita a recuperar el equilibrio. Hablar con calma y dejar atrás viejos reproches permitirá fortalecer la confianza dentro de la pareja.

Escorpio: La Luna menguante te invita a liberar emociones que ya no necesitas sostener. Perdonar y cerrar una etapa puede ayudarte a recuperar la confianza y vivir el amor con mucha más serenidad.

Sagitario: La Luna menguante te invita a revisar qué esperas realmente del amor. Dejar atrás promesas que ya no representan tus deseos permitirá construir relaciones más honestas, libres y maduras.

Capricornio: La Luna menguante favorece una revisión profunda de tus vínculos. Soltar exigencias y expresar lo que necesitas con calma permitirá construir una relación más estable, sincera y madura.

Acuario: La Luna menguante te ayuda a tomar distancia de emociones confusas y reconocer lo que deseas. Cerrar una historia pendiente abrirá espacio para vínculos más libres, sinceros y equilibrados.

Piscis: La Luna menguante potencia tu sensibilidad y te invita a sanar aquello que todavía duele. Dejar atrás idealizaciones permitirá reconocer un amor más auténtico y vivirlo con mayor serenidad.

VIERNES

Aries: La Luna en Capricornio te invita a tomar el amor con mayor madurez y compromiso. Expresar tus intenciones con hechos puede fortalecer la confianza y construir una relación más estable hoy.

Tauro: La Luna en Capricornio aporta estabilidad y te anima a pensar en el futuro afectivo. Compartir planes concretos con quien amas puede fortalecer la relación y darte mayor seguridad emocional.

Géminis: La Luna en Capricornio te invita a profundizar en tus sentimientos y definir qué esperas del amor. Hablar con honestidad sobre tus límites puede fortalecer la confianza y la intimidad.

Cáncer: La Luna en Capricornio, tu signo opuesto, pone el foco en la pareja y los compromisos. Escuchar al otro y expresar tus necesidades puede ayudarte a construir una relación más sólida y feliz.

Leo: La Luna en Capricornio te invita a demostrar el amor con hechos concretos y atención cotidiana. Cumplir lo que prometes y cuidar los detalles puede darle mayor estabilidad a tu relación hoy.

Virgo: La Luna en Capricornio favorece el romance estable y los vínculos con futuro. Mostrar tus sentimientos con naturalidad puede acercarte a alguien especial o consolidar una relación importante.

Libra: La Luna en Capricornio te invita a buscar seguridad emocional y bases firmes en el amor. Hablar de tus necesidades y proyectos puede ayudarte a fortalecer la confianza dentro de la pareja.

Escorpio: La Luna en Capricornio favorece conversaciones serias y acuerdos afectivos. Expresar tus sentimientos con claridad puede ayudarte a definir una relación y fortalecer la confianza mutua.

Sagitario: La Luna en Capricornio te invita a valorar la estabilidad y reconocer qué necesitas del amor. Elegir desde la seguridad emocional puede ayudarte a construir vínculos más sólidos y mutuos.

Capricornio: La Luna en tu signo aumenta tu necesidad de seguridad, compromiso y estabilidad. Mostrar lo que sientes sin tanta reserva puede fortalecer un vínculo y acercarte a la persona que amas.

Acuario: La Luna en Capricornio te invita a observar sentimientos que todavía guardas en silencio. Darte tiempo para comprenderlos puede ayudarte a cerrar el pasado y abrirte a un amor más maduro.

Piscis: La Luna en Capricornio favorece proyectos compartidos y vínculos que miran hacia el futuro. Hablar de tus planes con quien amas puede fortalecer la relación y crear más compromiso mutuo.