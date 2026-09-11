Días atrás, Ángel de Brito volvió a mencionar en LAM las circunstancias de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez, donde también se lo involucró a Andrés Gil, acusado de ser el tercero en discordia en el matrimonio. Si bien ya pasó un año de esto, los rumores volvieron a estar en boca de todos.

“Especulaciones no, el vínculo existió”, afirmó el conductor, haciendo referencia a los rumores que unían a Accardi con Gil. “¿Y sino por qué se pelearon? Nadie lo va a decir, obviamente", agregó el conductor de LAM sin vueltas.

Finalmente, Andrés salió a hablar y aclaró su postura. En diálogo con “Desayuno Americano” (América TV) habló del estreno de su obra de teatro y tuvo que aclarar los rumores sobre este tema que parecía un tema cerrado.

Gimena Accardi, Nico Vázquez y Andrés Gil

ANDRÉS GIL ROMPIÓ EL SILENCIO

En una nota para el programa que conduce Pamela David, Andrés Gil dijo: “Pasó hace un montón de tiempo, yo ya dije lo que tenía que decir, entiendo que estas cosas reflotan, no sé bien por qué justo ahora pero yo ya dije lo que tenía que decir”.

Además, mencionó que en su momento tuvo una charla con su pareja, Cande Vetrano, para aclarar la situación: “Aclaré lo que tenía que aclarar en su momento. La verdad es que estamos en un gran momento juntos, nos conocemos hace muchísimo tiempo, crecimos juntos, desde que yo tengo 26 y ella 24, pasamos por un montón de situaciones como pareja”.

“Somos una pareja real como cualquier otra, tenemos nuestros temas y ahora estamos disfrutando de lo que supimos construir. No tengo mucho más decir y tampoco tengo por qué aclarar públicamente, ya hablé con los que tenía que hablar y está todo bien y con la gente que me quiere está todo aclarado”, continuó.

Rompió el silencio Andrés Gil y reveló qué ocurrió realmente con Gimena Accardi (Video: Desayuno Americano)

Con respecto a los rumores que lo involucraban en la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez, se mostró contundente: “Muchas boludeces que se dijeron, no voy a estar aclarando todo el tiempo esto. Nunca hubo tanta amistad. Ahora obviamente tenemos vínculo, todo lo que pasó fue muy incómodo para todos y cada uno sigue con su vida. Nosotros con nuestros amigos, que son los de siempre, y disfrutando ahora el momento lindo que estamos viviendo”.

Por último, negó que Vázquez lo haya ido a buscar cuando surgieron esos trascendidos. “Mirá que hay quilombos sucediendo ahora y vuelven a lo anterior. Hay muchas cosas que se dijeron que son mentira. No me interesa meterme ahí. Yo y mi familia estamos muy bien y quiero cuidarla a Cande que no vuelvan a decir cualquier cosa”, concluyó.