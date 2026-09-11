Días atrás, Yanina Latorre reveló en SQP que Cinthia Fernández adeuda una cifra millonaria de expensas del country donde vive con sus hijas. “En el barrio están muy enojados. La intimaron, le pidieron... No hay respuesta por ahora. Todavía no la judicializaron”, comentó la conductora.

De acuerdo a la versión de Yanina, Cinthia no paga las expensas por un desacuerdo que tuvo con el administrador. “Ella es justiciera. (…) Y ahí banco porque cuando a mí me ponen multas en mi barrio, descuento la multa y pago la expensa sola”, dijo.

“Pero siguen mandando, mandando, mandando hasta que un día me hincho los huevos, llamo al administrador, lo puteo arriba abajo y me la sacan”, cerró la conductora con respecto a la información de Cinthia.

Foto: captura eltrece

CINTHIA FERNÁNDEZ VOLVIÓ A LAS REDES CON UN PARTICULAR VIDEO

Pese a la gravedad y la repercusión de la noticia, Cinthia Fernández prefirió evitar la polémica y no hizo ningún comentario sobre el tema. En su lugar, eligió refugiarse en la intimidad familiar y compartió en sus historias de Instagram un video de una de sus hijas junto a su caballo.

Cinthia Fernández volvió a las redes luego de que se filtre su deuda millonaria de expensas (Video: Instagram @cinthia_fernandez_)

En la publicación se ve a la adolescente interactuando con el animal. La mediática se limitó a escribir una breve frase dedicada al caballo: “Está muy mimoso Pomelo hoy”. De esta manera, dejó clara su decisión de mantenerse al margen del escándalo público, a diferencia de otras veces.