La polémica por los dichos de Victoria Granatto sobre Lionel Messi continúa generando repercusiones y ahora Agustina Albertario quedó en el centro de la escena. La exjugadora de Las Leonas publicó un contundente mensaje dedicado al capitán argentino y tuvo que salir a responder ante quienes interpretaron su gesto como una indirecta para su excompañera.

Todo comenzó después de la consagración de Las Leonas en el Mundial de hockey. Albertario publicó en X tres emojis de aplausos junto a una cabra, símbolo utilizado habitualmente para representar la palabra GOAT —“el mejor de todos los tiempos”—, poco después de conocerse una nueva nominación de Messi al Balón de Oro.

AGUSTINA ALBERTARIO RESPONDIÓ TRAS SU MENSAJE SOBRE LIONEL MESSI

El momento elegido para la publicación despertó sospechas entre algunos usuarios, que relacionaron el mensaje con las recientes declaraciones de Victoria Granatto, quien había relativizado la importancia del saludo que Messi les envió a Las Leonas después de conquistar el título ante Países Bajos.

Ante las especulaciones, Albertario no se quedó callada. “Timing, ¿por qué? ¿Felicitar al número 1, cuál sería tu problema?”, respondió cuando un usuario cuestionó el momento de su publicación.

Agustina Albertario rompió el silencio tras la polémica de Victoria Granatto con Messi. Crédito: Instagram

La discusión escaló cuando otra persona sugirió que su reacción podía estar relacionada con un supuesto resentimiento por su salida del seleccionado argentino. “Vivo subiendo cosas de Messi porque lo admiro. No tengo resentimiento por absolutamente nada”, contestó la exdelantera.

QUÉ DIJO ALBERTARIO SOBRE VICTORIA GRANATTO

En medio del ida y vuelta, Agustina Albertario también aclaró que actualmente no sigue a Victoria Granatto en las redes sociales, un dato que volvió a alimentar las especulaciones sobre la relación entre las excompañeras de Las Leonas.

Sin embargo, la jugadora insistió en que su publicación tuvo como único objetivo reconocer a Lionel Messi. “¿Ahora no se puede felicitar al número 1? Al cual hoy volvieron a nominar para un Balón de Oro. Qué mal está la gente”, sentenció.