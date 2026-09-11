La gira internacional de Tini Stoessel quedó envuelta en un escándalo luego de que la artista recibiera la noticia de que seis de sus bailarines no podrán acompañarla en los shows programados en Estados Unidos, en medio de la polémica por la auditoría a su padre. La decisión, que afecta a la mitad de su staff, desató la furia de la cantante y generó un clima de tensión en todo su entorno.

Según reveló Gustavo Méndez en el programa La Mañana con Moria, el conflicto estalló cuando, estando en México, el equipo de Tini fue notificado de que parte de su staff quedaría afuera de la gira norteamericana. La reacción de la artista no se hizo esperar: “La foto que subió a sus redes sociales haciendo el gesto de fuerza fue despúes de esto”.

Tini Stoessel. Foto: Instagram tinistoessel

Conforme a la información que dio el periodista en el programa de eltrece, el motivo detrás de la exclusión de los bailarines está vinculado a una decisión de Aquiles Ojo, socio de Alejandro Stoessel y dueño del 50% de la productora Futura. “La empresa no gestionó la visa de trabajo para seis de los bailarines nuevos, lo que les impidió viajar a los shows en Estados Unidos”, dijo Méndez.

LA REACCIÓN DE TINI STOESSEL: “LE AGARRÓ TANTA BRONCA QUE...”

Gustavo Méndez contó entonces cuál fue la reacción de Tini ante la negativa de que parte de su staff viajara a Estados Unidos con ella para hacer sus shows: “Le agarró tanta bronca que su primera reacción fue ‘no hago el show de Miami’”.

“El mensaje que tomó Tini es ‘yo no soy la empleada de nadie’ y del otro lado, ‘ella es mi empleada y va a acatar’”, explicó el periodista sobre el tire y afloje de la artista con su padre y el socio. “Esto pasó el día miércoles, hubo llanto en el equipo de Tini por los que no pueden acompañarla”, sumó.

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