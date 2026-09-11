El comisario Walter Maciel declaró este jueves ante el tribunal y aseguró que Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes, fue atropellado. A su vez, indicó que el cuerpo de menor fue ocultado y apuntó directamente contra Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña, la tía del menor.

Maciel, acusado de ser partícipe necesario, comenzó su declaración con la intención de explicar cuál fue su actuación el 13 de junio de 2024. “Se me acusó de algo que no hice”, empezó diciendo en su declaración.

Según su relato, ese día llegó a la dependencia policial como lo hacía habitualmente y diagramó un operativo. Después se retiró a un evento social por la fiesta de San Antonio de Padua y luego regresó a su casa. Fue entonces cuando un oficial de apellido Torres le avisó que había desaparecido Loan.

Declaró el comisario Walter Maciel (Imagen subida a Internet por eltrecetv) Por: Imagen subida a Internet por eltrecetv

EL COMISARIO WALTER MACIEL DECLARÓ ANTE EL TRIBUNAL

En su declaración, el comisario Walter Maciel contó que se dirigió hasta el lugar para entrevistar a los presentes. Al llegar, habló con Catalina, la abuela de Loan, quien le explicó que había perdido a su nieto. También se entrevistó con los padres y con las primeras personas que estaban en el lugar.

“Le quiero pedir disculpas a la madre porque le prometí que iba a traer a su hijo”, expresó. Y agregó: “Por más que esté preso, sigo investigando”. Con respecto a los testimonios que recabó, dijo: “Me dijeron que Loan había ido al naranjal y volvió solo”. A su vez, recordó lo que le dijo Pérez.

Cuando Maciel le preguntó si había visto algo, este le respondió que no y que solamente había visto una oveja que intentó atacarlo. Maciel dijo que tomó en cuenta ese relato porque consideraba que Pérez tenía “instrucción de fuerza”, ya que era un exmarino de la Armada.

Carlos Pérez y Loan Por: Imagen subida a Internet por el trecetv

Según el comisario, a las 17.30 puso al fiscal al tanto de lo ocurrido. Después, pidió refuerzos de 32 dependencias. “Todas las comisarías trabajaron, sin tener en cuenta el personal que pedí de Corrientes capital y otras ciudades”, afirmó el comisario que finalmente mencionó cuál es su hipótesis sobre la desaparición.

“No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes”, afirmó el comisario que denunció que el nene fue víctima de “un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento”. En ese sentido, apuntó contra tres de los acusados: Pérez, Caillava y Laudelina. “Para mí, con la investigación realizada, los responsables directos son ellos”, afirmó.

Con respecto a Laudelina, demostró sus sospechas. “Desde el 13 de junio, cuando la conozco, sospeché de esa persona y lo declaré. En reiteradas oportunidades pedí su detención”, señaló el comisario que en un momento se dirigió directamente a ella para decirle: “Laudelina, si usted fue contundente con la denuncia en la fiscalía, ¿por qué cambia sus dichos?. Usted en todo momento desvió los lugares de búsqueda de investigación. Le hizo mal a la causa”.

Laudelina, la tía de Loan apeló su procesamiento. (Imagen subida a Internet por eltrecetv) Por: Imagen subida a Internet por eltrecetv

Otro de los puntos que abordó durante su extensa declaración fue el hallazgo del botín de Loan. “El botín fue plantado por Laudelina en connivencia con Pérez y Caillava. Esta mujer trató de desviar la búsqueda de la verdad, entonces hizo que sigamos buscando”, insistió.

Por otro lado, defendió a otros tres imputados que tiene la causa principal. “Benítez, Ramírez y Millapi no tienen nada que ver”, afirmó el comisario que negó haber tenido contacto con los involucrados. “No conozco a ninguno de los imputados. Lo puedo demostrar”, aseguró.

“Quiero que la verdad se sepa, y la verdad está aquí en la sala. A las personas que están libres, si saben algo, si tienen conocimiento sobre lo que pasó con Loan, que se acerquen. Todos queremos saber qué pasó con Loan, quiero saber qué pasó con Loan. No tengo dudas de la responsabilidad de estas tres personas, no porque yo haya sabido. Me remito a lo que la propia investigación de la Justicia me incorporó, pude tener acceso e investigarlo. Este juicio me dio mucha más claridad: si tenía un pelo de duda, hoy no tengo ni un poco de duda”, cerró.