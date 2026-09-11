Lizy Tagliani y Sebastián Nebot vivieron uno de los momentos más emotivos desde que formaron su familia. Esta semana, Tati obtuvo su nuevo DNI con el apellido Nebot, un trámite que terminó de coronar el largo camino que la pareja inició años atrás para convertirse en padres.

La conductora compartió la noticia en sus redes sociales junto a una imagen del pequeño durante el trámite y reflexionó sobre la importancia de la identidad. “Un trámite que se vuelve un momento mágico. El sello que guarda hasta que vos quieras saber una pequeña parte de tu historia”, expresó.

EL EMOTIVO MENSAJE DE LIZY TAGLIANI PARA TATI

En su publicación, Lizy Tagliani destacó que conocer su historia siempre será un derecho de su hijo. “La identidad siempre será tu derecho, así como la familia, el amor y crecer como todo niño merece”, escribió.

La conductora también celebró junto a Sebastián Nebot la familia que lograron construir y le dedicó unas palabras especiales a Tati: “Amamos ser tu familia, mamá y papá”.

“Un DNI que no cambia el camino de tu vida, sino que redirecciona el mapa para llegar hasta donde quieras ir, tomado de nuestras manos. Te amamos, Tati Nebot”, completó Lizy.

Lizy Tagliani celebró el importante paso que dio Tati y la emocionó

EL LARGO CAMINO DE LIZY TAGLIANI Y SEBASTIÁN NEBOT PARA SER PADRES

El momento tuvo un significado especial por el recorrido que atravesó la pareja. Lizy Tagliani y Sebastián Nebot comenzaron el proceso de adopción en 2022, con diferentes entrevistas, evaluaciones y trámites hasta recibir el llamado que esperaban.

En 2024 iniciaron la vinculación con Tati mediante visitas y salidas, mientras avanzaba el proceso judicial. Finalmente, la adopción definitiva fue concedida para la Navidad de 2025.