El Teatro Colón se prepara para recibir una nueva propuesta del Ballet del Colón, dirigido por Julio Bocca. Este jueves 10 de septiembre a las 20 se estrena “Principio de éxtasis”, un espectáculo de danza creado por el reconocido coreógrafo español Goyo Montero a partir del universo literario de Jorge Luis Borges.

El título de la obra está tomado de una frase de “El Aleph”, uno de los cuentos más emblemáticos de Borges, que sirvió como punto de partida para que Montero construyera una pieza en la que la danza dialoga con algunos de los elementos más reconocibles del mundo borgeano, como los laberintos y los espejos.

Con una marcada impronta poética y visual, el coreógrafo traslada esos conceptos al escenario con libertad e imaginación. Montero ya había conquistado al público argentino en 2025 con “Chacona”, y ahora regresa con una propuesta que combina literatura, danza, música y artes visuales.

“Principio de éxtasis”, la apuesta más fuerte del Teatro Colón que reúne a Ricardo Darín, Julio Bocca y Gustavo Santaolalla (Video: Teatro Colón)

“PRINCIPIO DE ÉXTASIS”, UNA OBRA QUE REÚNE GRANDES NOMBRES

Para construir el universo sonoro de “Principio de éxtasis”, Montero trabajó junto al compositor canadiense Owen Belton y a Gustavo Santaolalla. La voz de Ricardo Darín también ocupa un lugar central: el actor interpreta textos que se escuchan en off a lo largo de la obra, incluyendo algunos pasajes de “El Aleph” y dos poemas.

La propuesta se completa con la escenografía diseñada por el reconocido artista plástico Eduardo Basualdo, con la asistencia de Mariana Tirante.

Uno de los aspectos más particulares del espectáculo aparece precisamente durante los momentos en los que se escucha la voz de Darín. Por decisión de Montero, mientras se reproducen esos textos no hay acciones sobre el escenario, dejando que la palabra tome todo el protagonismo.

La relación con “El Aleph” atraviesa toda la obra. En el cuento de Borges, el narrador se presenta en primera persona como el propio escritor. Montero lleva esta idea al escenario con una particularidad: los 50 bailarines del elenco completo representan en algún momento a Borges.

“Principio de éxtasis”, la apuesta más fuerte del Teatro Colón que reúne a Ricardo Darín, Julio Bocca y Gustavo Santaolalla (Foto: Teatro Colón)

Sin embargo, hay un protagonista principal. En las primeras funciones, el papel estará interpretado por Facundo Luqui, bailarín del Teatro Colón reconocido por su ductilidad y sensibilidad. Frente a él estará Lola Mujica, quien interpreta al personaje femenino. Para construirlo, Montero tomó como inspiración tanto a Beatriz Viterbo, la amada imposible de “El Aleph”, como a Estela Canto, escritora y traductora que mantuvo una relación amorosa con Borges, aunque marcada por la frustración.

Así, las figuras reales y ficticias de Beatriz Viterbo y Estela Canto se fusionan para dar forma a un mismo arquetipo: el de la mujer inalcanzable. A partir de allí, la obra explora la búsqueda de la plenitud amorosa por parte de Borges, tanto del escritor real como del personaje que aparece en el cuento.

Durante el primero de los dos actos, el escenario está dominado por unas enormes escaleras que forman parte de la propia coreografía. No se trata simplemente de un elemento escenográfico: los movimientos de los bailarines fueron concebidos específicamente para interactuar con ellas.

“Principio de éxtasis”, la apuesta más fuerte del Teatro Colón que reúne a Ricardo Darín, Julio Bocca y Gustavo Santaolalla (Foto: Teatro Colón)

Sobre esa estructura se construye un mundo atravesado por encuentros fugaces, abandonos, desencuentros y pequeños momentos de felicidad. Una sucesión de vínculos y movimientos que vuelve a conectar la danza con algunos de los grandes temas presentes en la literatura de Borges.

“Principio de éxtasis” tendrá un total de diez funciones, desde este jueves 10 de septiembre hasta el domingo 20, en distintos horarios. Las presentaciones se realizarán en la sala principal del Teatro Colón, (Libertad 621). Las entradas tienen precios que van desde $16.000 paraíso de pie hasta $159.000 en las ubicaciones de platea-balcón.