El regreso de Mariana Muzlera al país en pleno escándalo con Tini Stoessel generó la expectativa de que la madre de la cantante rompa el silencio, pero su actitud hacia Intrusos fue un hermetismo contundente.

Sola, empujando un carro con cuatro valijas enormes y un bolso gigante, Muzlera se ocultó detrás de unas gafas de sol.

Consultada sobre los gestos de Tini sobre los escenarios de México, las indirectas y “los mensajes para ustedes”, Mariana hizo caso omiso a las preguntas de Alejandro Guati y siguió su camino como si nada.

Es más. Ante la posibilidad de hacer un descargo frente a las versiones y especulacioens respecto de las negociaciones de Martina con Alejandro Stoessel, su expareja, Muzlera tampoco reaccionó.

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