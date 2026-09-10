Marina Calabró volvió a hablar sin filtros de su relación con Rolando Barbano y sorprendió con una contundente declaración sobre la atracción que siente por el periodista. Durante una charla distendida con Mario Pergolini, la conductora dejó en claro que atraviesa un gran momento sentimental: “Estoy loca por él”.

Todo ocurrió al aire de Otro día perdido, cuando Pergolini definió a Marina y Barbano como “la pareja menos pensada”. El conductor recordó que ambos formaron parte durante años del equipo de Jorge Lanata en Radio Mitre, donde mantenían una relación laboral y compartían un grupo que se mostraba muy unido.

MARINA CALABRÓ DEFENDIÓ A ROLANDO BARBANO DE LAS CHICANAS DE MARIO PERGOLINI

La conversación rápidamente tomó un tono más descontracturado cuando Mario Pergolini bromeó sobre la apariencia de Barbano. “¿Y por qué justo con el feo?”, lanzó entre risas. Lejos de incomodarse, Marina salió inmediatamente en defensa de su pareja: “Es hermoso, mi amor”.

Pergolini insistió con la provocación, pero consiguió que Calabró redoblara la apuesta. “Es el más sexy del mundo. Megasexy, megatalentoso”, aseguró la periodista, dejando en evidencia la admiración que siente por su novio.

Marina Calabró y Rolando Barbano festejaron su primer aniversario: las fotos | Créditos: Instagram @rbarbano_

Incluso cuando el conductor hizo referencia a la característica barba del periodista de policiales, Marina reveló que lo conoció con distintos looks. “Lo he conocido también con menos barba que ahora”, contó, antes de realizar la confesión que terminó generando risas y reacciones en el estudio.

LA CONTUNDENTE CONFESIÓN DE MARINA CALABRÓ SOBRE SU NOVIO

Después de las bromas y los elogios, Marina Calabró resumió sus sentimientos por Rolando Barbano con una frase que no dejó lugar a dudas: “Estoy loca por él”. Al advertir la reacción de quienes estaban presentes, agregó divertida: “Ay, míralos, conmoví”.

La relación entre Calabró y Barbano atravesó diferentes momentos desde que comenzó a hacerse pública. Uno de los episodios más recordados ocurrió durante los Martín Fierro 2024, cuando Marina le dedicó su premio al periodista, mientras que él evitó mencionarla al recibir posteriormente su propia estatuilla. Aquella situación generó repercusiones y precedió un distanciamiento entre ambos.

Con el paso del tiempo, la pareja logró dejar atrás aquella etapa y actualmente Marina ya no esquiva las preguntas sobre su vida sentimental. Esta vez fue incluso más lejos: frente a las chicanas de Pergolini, reivindicó públicamente su amor y atracción por Rolando Barbano.