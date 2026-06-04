El desembarco de Marina Calabró y Luis Ventura en América había generado polémica en América por la escandalosa desvinculación de Karina Mazzocco, y ahora se sumó el supuesto boicot de Yanina Latorre contra su colega.

“El martes fue un día de furia en el canal porque en la tarde habían presentado la promo del programa nuevo, que debuta el lunes”, arrancó Walter Leiva desde la puerta de la señal del cubo.

Entonces, el periodista de Puro Show explicó: “Yanina Latorre volvió de sus vacaciones, vio la promo y se armó tremendo bolonqui en el canal por el título que le pusieron a Calabró. La dama del espectáculo”.

“Yanina Latorre volvió de sus vacaciones, vio la promo y se armó tremendo bolonqui en el canal por el título que le pusieron a Calabró. La dama del espectáculo”. Walter Leiva, periodista de Puro Show.

En ese punto, Nancy Duré aclaró que “Luis Ventura es el hombre de los secretos”, por su clásico de los sábados por la noche.

“Desapareció todo de todos lados la promo directamente. No es que la cambiaron... Lo que hizo ruido fue la definición de Marina Calabró como la dama del espectáculo, y se apunta a Yanina Latorre”.

La reacción de Yanina Latorre al ver cómo promocionaban a Marina Calabró en América por su nuevo programa.

Qué dijo Marina Calabró sobre el presunto reclamo de Yanina Latorre

Consultada por la desapareción de la promoción de Primicias Ya en el aire y las redes sociales, Marina se sorprendió ante Puro Show: “Me entero por vos. Voy a averigüar”.

Marina Calabró, conductora de Primicias Ya.

Y cuando le comentó que molestó que la definan como la dama del espectáculo, Calabró ironizó: “Me hubiera enterado... ¿A quién le va a molestar?”.

Al final, Marina Calabró descartó que pudiera haber celos de parte de Yanina Latorre: “Somos dos laburantes que nos arremangamos y estamos dispuestos a remar”.