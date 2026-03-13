Rolando Barbano se animó a hablar de la posibilidad de casarse con Marina Calabró. En una entrevista con Ya fue todo (Jotax), el periodista de policiales se refirió a la “fantasía” de dar el sí, aunque aclaró que por ahora no hay planes concretos.

“Siempre jugamos con la idea de casarnos. Es un poco una fantasía que tenemos. Pero bueno, en este momento, Marina tiene una hija, yo tengo hijos, no pensamos en una familia ensamblada en ningún momento y estamos felices así”, contó Barbano sobre la intimidad de la pareja.

Sin embargo, fue contundente al hablar de sus sentimientos: “Ahora, por lo que sentimos, sí, yo me recasaría con Marina”.

Video: Jotax

Cómo imagina Barbano la propuesta de casamiento

El periodista fue claro sobre su estilo: “Yo le haría una propuesta hot, ¿sí? Con fueguitos. Ahora, seguro sería discreta y nunca haría una cosa como: ‘Che, filmame’ y publicarlo. No, de ninguna manera. No está en mi forma de ser”.

Rolando Barbano y Marina Calabró (Foto: Movilpress)

Barbano insistió en la importancia de la intimidad: “Sí, obviamente, me imagino que sería algo intenso. Si ocurriera. Seguramente va a ocurrir en algún momento”, repitió, dejando la puerta abierta a una propuesta futura.

Novedades sobre la salud de Coca Calabró

Marina e Iliana Calabró con Coca. (Foto: Movilpress)

Aída Elena Picardi –conocida como Coca Calabró– recibió el alta médica tras más de dos semanas de internación por una pericarditis, una inflamación de la membrana que recubre el corazón.

“Ya está en su casa. Estamos felices con el alta”, contó Marina Calabró.