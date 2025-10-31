Marina Calabró y Rolando Barbano volvieron a demostrar que su historia de amor se sostiene en la complicidad y en los gestos simples.

La pareja celebró un nuevo aniversario y decidió compartir la ocasión con sus seguidores en redes sociales, donde publicaron una serie de fotos llenas de ternura, cercanía y un toque de humor que los caracteriza desde el comienzo de su relación.

En las imágenes puede verse a Calabró y Barbano disfrutando de un momento íntimo y distendido, lejos de la pose típica de una producción.

En una de las postales, el periodista aparece acercándose a su pareja para darle un beso, mientras ella sonríe con los ojos cerrados, confiada y relajada.

Marina Calabró y Rolando Barbano festejaron su primer aniversario: las fotos | Créditos: Instagram @rbarbano_

Otra captura muestra a Barbano dándole un beso en la mejilla a Marina, que mira a cámara con una expresión entre divertida y enamorada. La luz cálida del espacio, con ventanales y muebles en tonos naturales, refuerza la atmósfera hogareña del encuentro.

MARINA CALABRÓ Y ROLANDO BARBANO, UN AÑO DE AMOR

El periodista acompañó la publicación con una frase que resume el espíritu espontáneo de la pareja: “Me salieron borrosas pero al final te chapé. Feliz aniversario, mi reina”.

El mensaje generó rápidamente respuestas cariñosas y comentarios por parte de sus seguidores. Marina contestó con el mismo tono lúdico y afectuoso: “¡El chape más lindo del mundo! Feliz aniversario mi amor”, dejando a la vista que el intercambio cariñoso entre ambos se mantiene intacto.