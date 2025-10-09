Marina Calabró vuelve a quedar en el centro de la polémica luego de que vecinos del barrio porteño de Núñez la acusaran, una vez más, de estacionar su vehículo en lugares prohibidos.

La periodista, que ya había sido señalada meses atrás por un episodio similar, fue fotografiada recientemente con su auto detenido sobre una senda peatonal, obstruyendo además la rampa para personas con discapacidad.

El nuevo reclamo se viralizó a través de la cuenta de espectáculos Gossipeame, donde una seguidora envió la imagen como prueba del supuesto mal estacionamiento. La publicación generó un aluvión de comentarios, tanto de vecinos molestos como de usuarios que recordaron antecedentes de situaciones parecidas.

MARINA CALABRÓ, ESCRACHADA POR MAL ESTACIONAMIENTO

No es la primera vez que Calabró se ve envuelta en un conflicto de este tipo. A mediados de año, otra persona del mismo barrio había afirmado que la periodista bloqueó la entrada de su garaje y que ni siquiera se disculpó por el inconveniente.

En aquel momento, la comunicadora había tomado el episodio con humor y prefirió no darle mayor trascendencia.

Pochi, responsable del perfil de Gossipeame, reconoció que la zona de Núñez es especialmente complicada para encontrar estacionamiento, pero señaló que eso no justifica dejar el vehículo en cualquier sitio.

“¡Vecinos de Núñez odiados! Marina Calabró sigue dejando su auto mal estacionado cuando va a lo de Barbano a dormir. Lo deja en la línea de cruce de peatones, casi tapando la rampa para discapacitados y para cochecitos. ¡Así no! Es real que hoy está difícil estacionar por ahí, porque viví por esa zona hasta hace poco, pero bueno, tampoco lo podés tirar en cualquier lado”, relató la periodista de espectáculos.