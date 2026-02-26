A poco de comenzar Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce Yanina Latorre por América, Nicolás Peralta habló de la salud de Coca, la mamá de Iliana y Marina Calabró, quien permanece internada desde hace una semana y media en terapia intensiva.

El panelista brindó detalles muy delicados sobre el cuadro de la mujer, de 87 años: “Hablé con Iliana. Coca está internada desde hace una semana y media en la Trinidad de Palermo y está en terapia”, comenzó diciendo.

“El problema viene de antes. Esto arranca en noviembre cuando a Coca empieza a sentir como una inflamación en la panza. No encontraban qué le pasaba, la internan y vieron que era una obstrucción intestinal, le hicieron estudios y salió”, detalló.

El drama se profundizó cuando Iliana estaba en Brasil acompañando a su hijo y a su nuera por el nacimiento prematuro de su nieto, que pesó apenas un kilo cien y necesitó cuidados intensivos durante un mes y medio. En ese contexto, recibió un llamado desesperante: “La llama la pareja de Iliana para decirle: ‘Mirá, Coca está en un grito de dolor, no aguanta más’”.

En un primer momento el pronóstico fue alarmante: “No sabían de dónde venía. Hasta evaluaron la posibilidad de hacerle un ano contra natura porque la obstrucción intestinal era muy grande”, reveló Peralta. Sin embargo, con el correr de los estudios, los médicos determinaron que el cuadro estaba relacionado con una pericarditis, una inflamación en la membrana que recubre el corazón.

“Lograron estabilizarla, le hicieron una punción y están esperando el resultado. Por eso no le dan el alta, puede ser en cualquier momento o no”, detalló el periodista.

El mayor temor ahora, según explicaron en el ciclo, es que pueda contraer una infección intrahospitalaria debido a su estado y al tiempo de internación.

ASÍ FUE EL REENCUENTRO DE MARINA CON ILIANA CALABRÓ TRAS SU DISTANCIAMIENTO: “LE AGRADEZCO POR ESTAR ACÁ”

Luego de que Iliana Calabró rompiera en llanto en PH, Podemos Hablar (el programa que conducía Andy Kusnetzoff por Telefe) al compartir su dolor por sentir a su hermana, Marina, lejos; la panelista festejó su cumpleaños y pudo recomponer sus vínculos familiares.

Así se pudo ver en el video que subió la cuenta oficial del programa LAM, en la que Marina –que celebró un año más de vida acompañada de la bogada, Ana Rosenfeld- se mostró muy feliz de tenerlas presentes en esta fecha especial.

“Solamente, decir que estoy re feliz de que estén Coca e Iliana acá. Qué lindo reencuentro. No estábamos desencontradas, pero es un reencuentro después de una semana difícil”, se la escucho decir a Marina (en diciembre de 2023), tras soplar las velitas.

Y cerró, visiblemente emocionada: “Gracias por el aguante a todas que son lo más y especialmente a Ana, con su corazón generoso, con su no poder con su genio de componer, acercar las partes, amigar, que reine el amor y la paz”.