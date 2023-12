La forma en que Iliana Calabró hizo pública su conflicto con Marina Calabró generó un tremendo debate respecto a la relación de las hermanas, y Yuyito González fue contundente al justificar la actitud de la hermana hija menor de Juan Carlos Calabró y Doña Coca.

“No sé si es positivo. O sea, si le va a generar un acercamiento con Marina haberla deschavado en PH”, arrancó la conductora de Empezar el Día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

“Esas cosas generan que digas ‘tiene razón’ por una reflexión, o ‘cómo me escrachaste’...”, continuó.

En ese punto, Amalia reconoció que apenas se reune cuatro veces al año con sus dos hermanos: “Hay dinámicas entre hermanos que no es todos los días juntos. A mí me encantaría, pero no es el caso”.

LOS ARGUMENTOS DE YUYITO GONZÁLEZ PARA APOYAR A MARINA CALABRÓ Y NO A ILIANA

“Hay cosas que uno las tiene que tratar en terapia. ¿Por qué me afecta tanto que mi hermana no esté? Es un tema personal”, analizó.

Entonces, fue al punto: “Uno no puede exigirle a las personas que respondan como uno necesita, sacando que sea tu pareja”.

“Para mí es saludable que si tenés una persona a la que no querés contestarle el mensaje por tu salud mental... se trata de eso. no estar contestando los mensajes. Los dejás pasar”, cerró Yuyito González sobre el enfrentamiento de Marina e Iliana Calabró.