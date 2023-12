Las peleas mediáticas de Iliana Calabró (57) con Marina Calabró (49) fueron notorias, pero nunca como hasta ahora los enfrentamientos fueron tan profundos, y la hija mayor del fallecido Juan Carlos Calabró hizo público el conflicto con su hermana menor.

“Yo amo mucho, profundamente a mi hermana y necesito más presencia de ella. Y siento que está esquiva a la familia desde que papá se fue. Está muy metida en su momento profesional fuerte y estoy muy contenta”, aseguró en PH Podemos Hablar.

“Siento que tiene que tomar conciencia que tiene una familia que la necesita en presencia. Y que más allá de que trato de poner siempre el cuerpo para un montón de cosas, a esta altura de la vida necesito estar acompañada por ella que es mi par”, continuó.

“Ya hice un montón de esfuerzo por acercarla, y cuesta mucho. Lo hago público porque ya no sé de qué manera hacer que se acerque a nosotras, a mí, a mi mamá, a la familia. Que es lo más grande que tiene. Que tome conciencia que no hay nada más valioso que su hija y esta familia”, enfatizó.

“Se puede ser exitoso, profesional, responsable. Me entero cosas por colegas con los que habla por teléfono y ya no sé de qué manera entrarle. Así que sé que esto lo va a ver y me duele mucho. Pero queremos que le de más tiempo a esto (la familia) que es lo que vale y es de verdad. Lo otro es pasajero”.

“Necesito que se comprometa. Lo llevo a terapia y la mandé a mi terapeuta, No sé más qué hacer”.

ILIANA BLANQUEÓ LA FALTA DE COMUNICACIÓN CON MARINA CALABRÓ, SU HERMANA

“La invito a cenar y pasa una semana hasta que me contesta. Porque por ahí no abrió mi chat, y abrió seguramente todos los que tienen que ver con el trabajo, porque es lo primero que abre”.

“Una vez, en pandemia, mi mamá se había caído, le dejé el mensaje y me contestó a los dos días. Mi mamá estaba (mal) y no se enteró”.

Ahí, Iliana describió a Marina, quien a mediados de año se había separado de Martín Albrecht: “Es adicta al trabajo”

“Mi hermana llora cuando se lo digo, pero no veo el cambio”, cerró Iliana Calabró a corazón abierto sobre Marina Calabró, su propia hermana.