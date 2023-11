Yuyito González disparó contra Fátima Flórez por la actitud que tuvo con ella cuando se acercó a saludarla en los estudios de televisión al recibir un portazo de su parte.

“Lo que pasó ahora con Fátima me cerró la puerta en la cara cuando la fui a saludar en el taxi”, contó la conductora de Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine).

“¿Quedó enojada Fátima por la nota tuya a Milei?”, le preguntó entonces Marcelo Tinelli y ella explicó: “Y no sé, a mí me dijeron que Fátima me quería saludar, yo entré como un caballo y me limpió, pegó un portazo”.

Yuyito González en el streaming del Bailando 2023.

“Milei no va a cualquier programa que pone like, algo hay entre ustedes, Fátima es muy celosa”, le comentó Ángel de Brito y Yuyito contestó: “No, no hay nada. Pero él dijo que no era celosa. Yo soy toquetona, soy cariñosa, no sean mal pensados”.

CONTUNDENTE REPROCHE DE YUYITO GONZÁLEZ A ÁNGEL DE BRITO

Yuyito González aprovechó su visita en los estudios del Bailando 2023 para hacerle un contundente reproche a Ángel de Brito por criticar la entrevista que le hizo a Javier Milei en Empezar el Día.

“Le hice una nota a Javier Milei en mi programa y fue muy criticada por Ángel, pero igual lo quiero”, le dijo la conductora al periodista, quien retrucó: “Es que no lo dejaba hablar, interrumpía, lo tocaba. Fátima está como loca, no la puede ni ver”.