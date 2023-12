A cuatro días de que Iliana Calabró expusiera en PH, Podemos Hablar el dolor que siente por la distante relación que mantiene con su hermana, Marina lanzó una picante frase en Intrusos.

Sorprendida con las declaraciones de Iliana en TV, Marina Calabró expresó con notable seriedad: “No sé qué análisis hacer. Yo comprendo todo, qué se yo. Estoy grande para anclarme en los enojos. Estoy grande. Y como dice Mirtha Legrand, la vida es corta”.

Acto seguido, la periodista aseguró que no estaba al tanto de la interna con su hermana, quien le reclamó mayor presencia en su vida y en la de su vínculo familiar.

“(Con Iliana) nunca nos peleamos. Yo me enteré de la distancia en el mismo momento que ustedes. Me enteré de los roces en el mismo momento que ustedes. No tengo que amigarme con alguien con quien nunca me peleé”, concluyó, dolida.

ILIANA CALABRÓ SE QUEBRÓ EN PLENA NOTA CON LAM AL HABLAR DE HERMANA MARINA

Iliana Calabró rompió en llanto en plena nota con el notero de LAM, Alejandro Castelo, cuando habló del doloroso distanciamiento de su hermana Marina.

“No era el lugar, pero pasó. Eso evidentemente estaba en mí y salió. Mi papá siempre repetía una frase ‘el corazón tiene razones que la razón no entiende’. No lo puedo explicar”, dijo Iliana sobre sus declaraciones en PH, que expusieron la interna familiar.

Con visible angustia, continuó: “Con Marina nos queremos mucho, hay mucho amor. En algún momento se va a dar un acercamiento. Seguramente no fue el momento ni el lugar, pero la necesidad apareció”.

“Estamos en momentos distintos de la vida y necesito que los compartamos”, enfatizó.

Acto seguido, la actriz aseguró que no fue su voluntad hacerle un reclamo público a su hermana: “Dicen que fue un pase de factura, no. Eso no está en mi intención. Sí es cierto que no la veo bien y hay mucho amor que necesitamos expresarnos. Ninguno estamos del todo bien… Llega fin de año, con todas las ausencias, hagamos hincapié en las presencias”.