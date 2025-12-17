Una nueva polémica sacudió el mundo del espectáculo y la farándula argentina: Marina Calabró y Ana Rosenfeld rompieron una amistad de más de 20 años en medio de acusaciones, reproches y una causa judicial que involucra cifras millonarias.

La información salió a la luz en el programa Puro Show, donde Nancy Duré reveló todos los detalles de la pelea que terminó con la abogada dejando afuera de su fiesta de cumpleaños a la periodista. Ambas, que solían festejar juntas porque cumplen el mismo día, hoy están completamente distanciadas.

Todo comenzó cuando Marina Calabró contó en televisión, con papeles en mano, que la abogada Carla Junqueira le reclamó a Ana Rosenfeld el pago de 50 mil dólares en concepto de honorarios.

Junqueira, abogada brasileña, asegura que fue convocada para asesorar en la restitución internacional de menores en el caso de Wanda Nara y Mauro Icardi y que nunca cobró por su trabajo.

Marina Calabró, Ana Rosenfeld y Nequi Galotti (Foto: Instagram/@marinacalabro_ok)

Con el paso del tiempo y la intervención de la justicia, el monto reclamado creció hasta esa cifra. En el marco de esa causa, Junqueira pidió a la justicia que se periten los celulares de Ana Rosenfeld y de Wanda Nara. Según la panelista de eltrece, Calabró tenía toda la documentación que probaba ese pedido y lo mostró al aire.

MARINA CALABRÓ Y ANA ROSENFELD: UNA AMISTAD ROTA

La situación terminó de explotar cuando Ana Rosenfeld decidió no invitar a Calabró a su cumpleaños, cortando así una tradición de años. Según contó Nancy Duré, Marina se mostró “muy dolida y traicionada”, ya que confía profundamente en sus amigos y no esperaba este desenlace.

En medio de la discusión, conforme a la información que dieron en el programa de Pampito y Matías Vázquez, Rosenfeld llegó a decirle a Marina que “dejara de llenarle la cabeza Guido Záffora”, colega de Calabró en radio y televisión, sumando más tensión al conflicto.

