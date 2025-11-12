La abogada Ana Rosenfeld volvió a encender la polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi, al criticar duramente la defensa del futbolista en el conflicto judicial por la cuota alimentaria de sus hijas.

La letrada, que fue durante años abogada y amiga cercana de Wanda, calificó como un “horror” los argumentos del entorno de Icardi y fue contundente al sugerir que la Justicia debería embargar directamente su cuenta bancaria.

Rosenfeld se expresó primero a través de sus redes sociales y luego amplió sus declaraciones en diálogo con el programa Puro Show.

“Cuando el alimentante tiene una cuota fijada judicialmente y firme, hay que cumplirla, hay que pagarla. Decir que ‘está garantizada’ es un horror. Los alimentos de los menores no se compensan con ningún otro reclamo”, escribió en referencia a los dichos de la defensa de Icardi, que había asegurado que el pago estaba “garantizado” por otros bienes del jugador.

Ana Rosenfeld acompañó a su amiga Wanda Nara en el lanzamiento de "Money". (Foto: Movilpress)

“Coincidamos en que Mauro Icardi estuvo acá, diez meses no trabajó y cobró igual. Hay gente que con una licencia cobra igual. Cuando uno recurre al tema de cobrar con ladrillos e ir embargando una casa para compensar una deuda alimentaria, es porque no hay dinero en efectivo. Pero en el caso de Mauro Icardi, que tiene una cuenta bancaria donde el Galatasaray le deposita todos los meses, es rápido”, señaló.

ROSENFELD CONTRA MAURO ICARDI

“Una persona con estas características y una deuda abultada lo que debe hacer es transferir o se le embarga. Cuando no se encuentra plata en una cuenta bancaria, se embargan ladrillos. Pero cuando se sabe que hay plata en una cuenta, lo mejor es embargar directamente la cuenta”, expresó, descartando cualquier excusa económica por parte del delantero.

Wanda Nara y Mauro Icardi (Fotos: Instagram)

Además, la letrada calificó como “un disparate” la versión que indicaba que Icardi podría salir del país porque el pago estaba “garantizado” con los alquileres que percibe Wanda o con una futura liquidación de la sociedad conyugal. “No hay que mezclar las cosas ni confundir a la gente. No se garantizan ni se compensan los juicios: el alimento es para los chicos”, subrayó.

Finalmente, aclaró el panorama judicial actual del jugador: “Mauro no va a tener problemas para salir del país porque el juez le garantizó la salida. Eso lo dijo un juez civil. Si un juez penal considera que tiene que haber una restricción, previo a esa salida deberá abonar lo que está firme, que son los famosos seis meses de alimentos provisorios que se fijaron en mi época de defensa. Eso está firme y consentido por Cámara, y ahí hay un número exigible”.