Desde que Marcela Tauro logró consolidarse como conductora de Infama, la relación con Marina Calabró pasó de amistad y admiración a los recelos, como quedó demostrado este miércoles en Intrusos.

“Basta de Daniel Gómez Rinaldi y Marina Calabró que hablan del rating. ¡Basta de hablar del rating!”.

Ahí, Paula Varela se sorprendió y felicitó a su compinche: “¡Te lo sacaste, lo dijiste!”.

Marcela Tauro.

“¡Y sí! No tienen que hablar del rating, ni Daniel, Marina, ni nadie“, reaccionó Tauro.

Adrián Pallares se la jugó entre Tauro y Calabró

Como tanto Calabró como Tauro son figuras de América, la incomodidad de Adrián Pallares no sólo se notó en sus gestos, sino en sus palabras: “No queremos quilombos nosotros... Porque tiene razón”.

Adrián Pallares.

Sin embargo, Marcela Tauro lanzó su estocada final contra Marina Calabró. “Se molestan. Después cuando contestás se ponen a llorar. Fijate en tu rating... ¿No es así? Bueno...”, exclamó buscando la confirmación de una productora detrás de cámara.

Marina e Iliana Calabró

“Yo suscribo también, con cariño. Es una cag..., pero bueno. Vamos a poner paños fríos”, cerró Pallares, quien tampoco se había reconciliado del todo con Calabró tras su pelea por una primicia que ella le había prometido a Ángel de Brito.