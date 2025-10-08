Pochi de Gossipeame mostró en Puro Show la foto que le llegó de Ana Rosenfeld acompañada por un hombre en Miami, imagen que despertó rumores de romance, y reveló qué le dijo la abogada al respecto.

“Me llegó una foto de Ana en el Aventura Mall de Miami con un señor y dije ‘se ve que está apostando al amor’ y después hablé con ella, me llamó porque vio la foto”, contó la panelista.

Ana Rosenfeld acomapañada en Miami (Foto: captura de eltrece).

Luego, contó lo que la abogada le expresó al respecto: “Me dijo que es un amigo que conoce hace muchos años, que se habían encontrado a tomar algo porque él no vive en el país, esta persona tiene su pareja tengo entendido”.

LA DECLARACIÓN DE ANA ROSENFELD SOBRE EL AMOR A CUATRO AÑOS DE LA MUERTE DE SU MARIDO

Pochi reveló en el programa de Pampito y Matías Vázquez la declaración sobre el amor que le dio Ana Rosenfeld, a cuatro años de la muerte de su marido, Marcelo Frydlewski, quien falleció de coronavirus.

“Yo le dije ‘te queda muy lindo estar con alguien’ y me dijo ‘después de cuatro años (de la muerte de su marido) estoy empezando a estar abierta al amor’. Le pregunté si sus hijas la quieren ver en pareja y me dijo que una sí y la otra no”, detalló la panelista.

