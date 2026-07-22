Lali Espósito salió a responder luego de que Patti Smith —la reconocida “Madrina del punk”— ofreciera disculpas públicas tras su apoyo a España y sus palabras sobre la Selección nacional.

La controversia se desató cuando Smith publicó una foto de Lamine Yamal y se refirió al seleccionado español como “los buenos” tras la final, lo que generó malestar entre sus seguidores argentinos.

Ante la reacción, la artista estadounidense aclaró que su intención no fue criticar a la Argentina y realizó varias publicaciones retractándose, en las que elogió tanto al país como a Lionel Messi.

El posteo de Patti Smith y la respuesta de Lali.

El mensaje de Patti Smith y la respuesta de Lali Espósito

Smith utilizó sus redes para dejar en claro su aprecio por la Argentina y por Messi. “Mejor que bueno. Lo ha dado todo”, escribió sobre el capitán de la Selección, acompañando el mensaje con una imagen tomada en el Cementerio de la Recoleta y palabras de cariño hacia el país.

La reacción de Lali Espósito no tardó en llegar. Citando la publicación de Smith, la cantante escribió: "Sí, Patti. Lo resabemos. Lo amamos“, sumando emojis cariñosos y reafirmando su respeto por Messi y la Scaloneta.

Las disculpas públicas de Patti Smith a los argentinos

“No quise que mis palabras se interpretaran en contra de un país que amo. Me siento terrible por haber lastimado a tanta gente. Gracias por hacerme saber cómo impacté. Ojalá pueda compensar a la gente”.

“Ninguna de las palabras que escribí tuvo la intención de ofender al pueblo argentino, a quienes aprecio profundamente. Siempre he respetado y admirado el coraje y la pasión de su gente. He montado caballos en el campo, actuado y exhibido mi trabajo allí. He recibido tanto amor y envío mi amor de vuelta, además de pedir disculpas sinceramente con todo mi corazón”.