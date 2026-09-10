Murió Astro Monte Thornton, el bebé del rapero y cantante Raz-B y su esposa, Mona Li, apenas unos meses después de su nacimiento. El pequeño tenía 3 meses y su fallecimiento habría ocurrido hace unos días.

La noticia fue dada a conocer este jueves 10 de septiembre por TMZ, que citó a fuentes cercanas a la familia.

Hasta el momento, no se informó cuál fue la causa de la muerte de Astro, aunque trascendió que se trató de un hecho repentino e inesperado.

Captura: cuenta de X de TMZ

Qué dijo la familia de Raz-B sobre la muerte de su bebé

A través de un portavoz, la familia confirmó el fallecimiento de Astro Monte Thornton y pidió privacidad para atravesar este difícil momento.

“Con profunda tristeza anunciamos el inesperado fallecimiento de Astro Monte Thornton, querido hijo de Mona y De’Mario ‘Raz B’ Thornton, integrantes del supergrupo de R&B B2K. La familia solicita privacidad en estos momentos difíciles. Agradecen sinceramente su cariño y apoyo”, expresó el representante.

Hasta ahora, Raz-B y Mona Li no realizaron un comunicado público propio sobre la muerte de su hijo.

Astro era el segundo hijo de Raz-B y Mona Li

Astro Monte Thornton era el segundo hijo de la pareja. Raz-B y Mona Li ya eran padres de Versai Carter Thornton, una niña nacida en 2024.

El propio Raz-B había compartido públicamente la llegada de su segundo hijo. El 18 de mayo, el artista publicó en Instagram que se encontraba en el hospital junto a su esposa esperando el nacimiento de Astro.

“Ahora mismo estamos en el hospital preparándonos para darle la bienvenida a nuestro nuevo miembro, Astro... otro bebé varón a la familia Thornton”, había escrito el cantante.

Días después, el 28 de mayo, la familia anunció que el bebé ya había nacido. En una publicación realizada desde la cuenta de Instagram de Versai, administrada por sus padres, celebraron la llegada del pequeño.

“Le dimos la bienvenida a mi nuevo hermanito Astro a la familia, y ya se siente increíble ser hermano mayor”, decía el mensaje compartido en ese momento.

La muerte de Astro Monte Thornton llega así apenas unos meses después de que la familia celebrara su nacimiento. Por el momento, la causa del fallecimiento no fue informada y sus familiares atraviesan el duelo en privado.