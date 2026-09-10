Aneley continúa consolidando su propuesta artística con el lanzamiento de su Set Game 5, una producción especial que reúne a tres grandes protagonistas de la música popular: Aneley, Daniel Agostini y Chaparral.

En esta nueva sesión, los artistas se encuentran para interpretar una canción profundamente emotiva y testimonial, que aborda uno de los sentimientos más universales: la pérdida de un ser amado y la manera en que ese amor continúa presente aún después de la partida.

Aneley, Daniel Agostini y Chaparral presentan “Aún sigo vivo”, su nueva canción (foto de prensa)

La canción está narrada desde la voz de alguien que ya no está físicamente, pero que busca transmitirle a la persona que ama que su vínculo no terminó.

A través de los recuerdos, los sueños, las canciones y la naturaleza, esa presencia permanece: un abrazo convertido en brisa, unos besos transformados en viento y una historia de amor que se niega a desaparecer.

Lejos de centrarse únicamente en el dolor, la canción propone una mirada sensible sobre el duelo y la memoria. Habla de recordar a quien se fue desde el amor, entendiendo que hay vínculos que trascienden el tiempo y la presencia física.

El encuentro entre Aneley, Daniel Agostini y Chaparral potencia ese mensaje y le aporta una identidad especial a esta quinta edición del ciclo Set Game, una propuesta que busca generar encuentros musicales genuinos y poner en primer plano las historias detrás de cada canción.

Una historia que podría ser la de muchos

Uno de los grandes valores de esta canción es su carácter testimonial. La historia podría pertenecer a cualquier persona que haya atravesado una pérdida y haya sentido que, de alguna manera, ese ser querido continúa acompañándola.

La letra transforma la ausencia en presencia y propone una idea tan sencilla como poderosa: cuando existe amor verdadero, alguien puede dejar de estar físicamente, pero nunca desaparece completamente de nuestra vida.

Con una interpretación cargada de sensibilidad, el Set Game 5 de Aneley junto a Daniel Agostini y Chaparral busca emocionar, generar identificación y dejar un mensaje de amor y esperanza para quienes alguna vez tuvieron que aprender a convivir con una ausencia.

Set Game 5 se suma así a una serie de encuentros que continúan ampliando el universo artístico de Aneley y su búsqueda por conectar música, historias y emociones con el público.