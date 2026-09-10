Después de dos sold outs consecutivos en The Bow, Emiliano Demarco se prepara para dar el paso más importante de su carrera, un recorrido por todas sus facetas artísticas.

La fecha representa un nuevo capítulo para un artista que viene construyendo un crecimiento sostenido dentro de la escena electrónica argentina y que encontró en el Melodic Techno un lugar para desarrollar una identidad propia.

En los últimos años, Emiliano tuvo la oportunidad de compartir cabina con algunos de los nombres más importantes de la escena internacional, entre ellos Tale Of Us, ARTBAT, Anyma, Recondite, Massano, Mathame, Cassian, Argy, Agents of Time, Kevin De Vries, Korolova y Miss Monique, consolidando su presencia en grandes escenarios y eventos de la escena electrónica.

Su evolución también se refleja en los principales festivales y propuestas audiovisuales que forman parte de su recorrido. Emiliano fue parte de Afterlife Buenos Aires, participó en dos ediciones de Ultra Buenos Aires y formó parte de Upperground Buenos Aires. A este recorrido se sumó uno de los hitos más importantes de su carrera: su llegada a Tomorrowland Bélgica, uno de los escenarios más prestigiosos de la música electrónica mundial.

En paralelo a sus presentaciones, su faceta como productor también logró reconocimiento internacional. Sus tracks recibieron el support de referentes globales del Melodic Techno, entre ellos Tale Of Us, Mind Against, Massano, Argy y Kevin De Vries, mientras que sus producciones fueron editadas por sellos como Astral, Eleatics, Running Clouds, NOW, Infinite Depth, Errorr y Future Romance.

Este recorrido le permitió llevar la bandera argentina a diferentes escenarios del mundo y demostrar que el talento surgido de la escena local puede trascender fronteras y llegar a las principales plataformas de la electrónica internacional.

Ahora, después de dos noches con entradas agotadas en The Bow, Emiliano Demarco se prepara para tomar nuevamente el control de la pista. Pero esta vez el desafío será diferente: más de seis horas, una única cabina y una noche completamente dedicada a su universo musical.

El 6 de marzo de 2027, Punta Carrasco será el escenario elegido para una nueva dimensión de su proyecto artístico. Una noche en la que Emiliano Demarco dejará de compartir protagonismo para asumir, por primera vez, el desafío de ser el único protagonista de la noche