El caso de Jorge Rial y Marcelo Tinelli es un gran ejemplo de que, como afirmó Carmen Barbieri, “no hay amigos en este ambiente”, pero el periodista dio un paso más allá al exponer la traición del conductor.
“¿Qué es lo que me molesta mucho, Tinelli? Siempre me fastidió esa cosa: es el tipo que más aprieta en la televisión argentina", explotó el conductor en Carnaval.
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“Cualquiera puede contar una anécdota de cuando tenías una información de Tinelli, él llamaba directamente arriba. No se podía hablar de Marcelo Tinelli”, continuó.
Entonces recordó cómo fue que, a pesar de sus diferencias, él mismo había convocado a Marcelo a que se sume al streaming: “Vino a este canal y nos meó (sic) a todos. Tuvimos que cambiar de horario nosotros para que el señor pudiera venir acá y después a rascarse a Punta del Este. (...) ¡Y nos trajo los bots!”.
La traición imperdonable de Tinelli a Rial
Hasta que fue a fondo: “Pero, ¿saben dónde viene mi calentura? Y él lo sabe porque se lo dije. Cuando yo tuve el infarto surgió un problema con mi hija Morena. Y la llevó en América, tres días seguidos cuando yo estaba recuperándome".
“La llevaron para que dijera ‘qué lástima que no se murió mi padre’, entre otras cosas. ¿Quién era Gerente de Programación? ¿Quién estaba chocando en ese momento a América? Tinelli. Y yo pensé que tenía códigos: ‘con los hijos no’“, disparó indignado.
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“Entonces yo lo llamé días después y dije, por lo menos me hubieses avisado. Y después me entero que luego de esos tres días, hizo un brindis con Karina Mazocco felicitándola por los tres días de buen rating que tuvo con mi hija. Explotando a mi hija y pegándome a mí”, reveló.
“Brindó, muchachos. Eso no se lo voy a perdonar nunca”, remató Jorge Rial furioso con Marcelo Tinelli.