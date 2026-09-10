Tras el ida y vuelta por el “bótox gate” que se inició con Pampito y Ángel de Brito, el doctor Guillermo Capuya estuvo presente en el estudio de Puro Show y analizó en vivo el rostro del conductor. “Lo llamamos porque quiero que me analice la cara”.

El debate giró en torno a si Pampito tenía bótox o no luego de que Ángel de Brito comentara sobre la imagen del conductor en su visita al streaming de Fernanda Iglesias. “Fruncí los ojos, acá el entrecejo está marcado, así que posiblemente no, es difícil determinar... ahora de asombro”.

Pampito fue revisado en vivo por Guillermo Capuya tras el bótox gate con Ángel de Brito (Foto: captura de eltrece).

En medio de la revisión, el periodista confesó cuál es el retoque estético que se hizo: “Yo lo que tengo se llama Sculptra, que eso te tensa... lo que usan las de Hollywood”. “Es un bioestimulador”, explicó el doctor sobre el tratamiento que estimula las células de la piel para producir su propio colágeno de forma natural.

Pampito fue revisado en vivo por el doctor Guillermo Capuya tras el bótox gate con Ángel de Brito (Foto: captura de eltrece).

Entonces, Capuya comparó ese procedimiento con el bótox tradicional: “La toxina botulínica lo que hace es el bloqueo de la liberación de un neurotransmisor, acetilcolina. Entonces lo que hace es inhibir que se contraiga el músculo, en tanto relaja. Entonces los músculos de la frente se relajan y te queda planchada la frente”.

Entre risas y chicanas, el panel cerró el segmento con un homenaje a Chiche Gelblung, recordando el espíritu divertido y descontracturado del programa.

QUÉ DIJO ÁNGEL DE BRITO SOBRE PAMPITO QUE DESATÓ EL BÓTOX GATE

El “Bótox Gate” que tiene a Pampito en el centro de la escena nació a partir de un comentario de Ángel de Brito durante una charla con Fernanda Iglesias en su programa de streaming en Love. Todo empezó cuando la conductora dijo: “En Puro Show nos cargamos, nos decimos chistes, está consensuado, a Pampito lo cargamos porque no tiene cintura, por ejemplo”.

“¿No tiene cintura?”, preguntó Ángel, sorprendido. “No, no tiene cintura y está obsesionado con tener cintura, entonces lo bulineamos”, respondió Fernanda. Fue entonces cuando Ángel lanzó la pregunta que encendió la polémica: “¿Qué le pasó con la cintura? ¿La perdió o nunca tuvo? ¿Se puso mucho bótox, Pampito?”.

(Fotos: capturas de Love y eltrece).

A partir de esa pregunta, Fernanda respondió con incertidumbre: “No, ¿o sí? ¿Sabés que no sé?”. Lejos de confirmar que Pampito se haya aplicado bótox, Ángel continuó con su observación sobre el rostro del periodista: “Tiene otra carita. Matías Vázquez sí está nuevo”.

La conversación siguió con Fernanda hablando sobre los retoques estéticos y su propia apariencia: “Yo no me doy cuenta, yo nunca puse nada, y ahora no tengo maquillaje”. Así, el comentario de Ángel sobre que Pampito tiene “otra carita” terminó alimentando las especulaciones y dando origen al denominado “Botox Gate”.

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