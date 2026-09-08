Este martes, Pampito desafió a Ángel de Brito con un reto inesperado. Sucedió luego de que en el streaming de Fernanda Iglesias, Somos Love, el conductor de LAM le preguntara directamente a la panelista si su compañero de Puro Show tenía mucho bótox en la cara.

Lejos de esquivar la pregunta, Pampito respondió con humor al comentario de su colega: “No tengo bótox, esto es juventud”, le contestó e insistió en que no tenía ningún retoque, y pidió que comprobaran en cámara si podía mover la frente.

Pampito le respondió a Ángel de Brito si se puso botox (Foto: captura de eltrece).

“No tengo bótox. A ver si el director puede enfocar mi frente, mirá cómo se mueve, más cerca. Es más, te propongo un desafío...”, lanzó entre risas el conductor de eltrece y no dudó en “retar” en vivo a De Brito a hacerlo.

EL DESAFÍO DE PAMPITO A DE BRITO EN PLENO VIVO

La situación se volvió aún más divertida cuando Pampito invitó a Ángel de Brito a hacerlo: “A ver si Ángel puede hacer lo mismo... esto no una frente de bótox...”. “Tampoco se mueve tanto”, le comentaron sus compañeros y él retrucó: “¡Bueno, ¿y qué crees? Tengo la frente dura!“.

“Yo sí tengo bótox”, comentó por su parte Pochi y se animó al desafío de mover la frente en primer plano. Entonces, Pampito remarcó directo para De Brito: “Le propongo a Ángel de Brito el desafío de mover la frente. Mira, a mí se me hacen arrugas ahí”.

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