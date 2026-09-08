En las últimas horas, creció la preocupación por la salud de Costa, quien debió ser internada en terapia intensiva a raíz de un cuadro grave. Según informaron en el programa Intrusos, la artista atravesó una encefalitis hepática provocada por un neumococo que migró a sangre.

La noticia se conoció a partir de una publicación del periodista Guille Barrios, quien detalló que Costa fue internada por esta infección y que, tras pasar por terapia intensiva, actualmente se encuentra estable en sala común.

Costa fue internada por un cuadro de salud grave y ya se encuentra en sala común (Foto: captura de América).

“Costa internada a causa de un neumococo que migró a sangre, tuvo una encefalitis hepatica. Pasó por terapia intensiva y se encuentra estable en sala común”, leyó Adrián Pallares al aire del programa de América citando la información de Barrios.

LA PALABRA DE COSTA TRAS SU INTERNACIÓN

Luego de que dieran a conocer la noticia, Marcela Tauro contó que habló con la actri tras el episodio delicado que vivió. “Sí, me confirma que está internada y todo lo que informó Guille, pero está bien”, aseguró la panelista.

Así, la artista ya está fuera de peligro y evoluciona favorablemente. Por el momento, Costa permanece internada en sala común y su evolución es positiva, por lo que se espera que en los próximos días pueda retomar su rutina habitual.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.