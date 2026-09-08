Laurita Fernández y su novio, el polista Matías Busquet, fueron una de las parejas que se robaron todas las miradas en la Gala Fundaleu. Durante el evento, ambos se mostraron súper cómplices, entre abrazos, besos y gestos de cariño, y posaron juntos para las cámaras de Ciudad.

La pareja aprovechó la noche para disfrutar de la gala y dejó en claro que atraviesa un gran momento sentimental. Muy sonrientes y relajados frente a los flashes, Laurita y Matías se mostraron inseparables y protagonizaron varias postales románticas durante la velada.

Laurita Fernández y Matías Busquet en la Gala Fundaleu (Foto: Movilpress).

EL LOOK DE LAURITA FERNÁNDEZ PARA LA GALA DE FUNDALEU

Para la ocasión, Laurita eligió un vestido largo de gala en tono rosa empolvado, completamente bordado con pequeñas aplicaciones brillantes que aportaron luminosidad al look. El diseño, de silueta al cuerpo y con caída hasta el piso, resaltó su figura y le dio un aire elegante y sofisticado.

Laurita Fernández y Matías Busquet en la Gala Fundaleu (Foto: Movilpress).

La conductora completó el estilismo con el cabello rubio suelto y peinado con ondas suaves, maquillaje en tonos naturales y accesorios delicados, entre ellos un fino collar que acompañó el escote del vestido.

Laurita Fernández y Matías Busquet en la Gala Fundaleu (Foto: Movilpress).

MATÍAS BUQUET ACOMPAÑÓ A LAURITA CON UN CLÁSICO LOOK DE GALA

Busquet, por su parte, apostó por un clásico traje azul marino, camisa blanca y moño negro. Completó el look con zapatos de vestir marrones, logrando un estilo elegante y tradicional para la noche.

Laurita Fernández y Matías Busquet en la Gala Fundaleu (Foto: Movilpress).

Juntos, Laurita y Matías hicieron gala de su complicidad y se convirtieron en una de las parejas más fotografiadas de la noche. Besos, abrazos y sonrisas frente a las cámaras marcaron su paso por la gala.

Laurita Fernández y Matías Busquet en la Gala Fundaleu (Foto: Movilpress).

Laurita Fernández y Matías Busquet en la Gala Fundaleu (Foto: Movilpress).

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