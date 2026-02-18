El planteo de Horacio Pagani al ver un informe de Costa en Bendita fue tan espontáneo como desafortunado, ya que blanqueó que pensaba “que era un tipo”, tras lo cual la panelista de Cortá por Lozano.

“Me parece grave cuando sucede en el Estado. La televisión no me importa”, desdramatizó la artista en una nota con Puro Show al salir de su participación en El Club del Moro (lunes a viernes de 6 a 10 por La 100).

Y continuó: “No es un chiste, pero tampoco me molesta. Esto es una tontería. Si él de verdad no me conoce, está perfecto que no me conozca. Tampoco soy Juana Azurduy”.

El descargo de Costa en Cortá por Lozano luego de analizar los dichos de Horacio Pagani.

En ese punto explicó: “Vos te das cuenta cuando alguien lo hace con buena o con mala leche. Y de verdad no me parece mala leche”.

“Una cosa es que vos hagas un comentario fuera de lugar, otra cosa es la homofobia. Hay gente que nos ve y nos odia”, cerró Costa piadosa con Horacio Pagani.

Exclusivo: la palabra de Costa a Ciudad

“Horacio no lo dijo mal, y yo sé cuando la gente lo hace para dañar. Es una tontería, no me angustió, no me causó gracia ni me movió la aguja. Pasan cosas más graves. Creyó que era un tipo, si no me conoce.

-La semana pasada Lara Piro preguntó quién le hablaba y vos te presentaste como Gonzalo Costa.

-Sí, porque ella dijo “¿¡Quién habla ahí!? ¿¡Quién habla ahí!?”, y le dije Gonzalo Costa, porque es mi nombre. Yo no me cambié el documento, mi identidad no pasa por un papel.

-Hace poco Flor de la Ve afirmó que ella es una travesti, más allá de que se haya cambiado el DNI a femenino. ¿Cómo te gustaría se refieran a vos en cuanto a tu género?

-Y si. Estoy de acuerdo con lo que dijo Flor. Ahora se dice trans antes eramos travestis. Y como dijo Lohana Berkins: Furia travesti por siempre.