Horacio Pagani volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Apenas dos semanas después de sus cuestionamientos sobre la presencia de mujeres en el fútbol, el periodista protagonizó un nuevo momento polémico en Bendita por la forma en que se refirió a La Costa.

Todo ocurrió luego de que en el programa emitieran un informe sobre el fuerte cruce entre La Costa y Karina Iavícoli en Infama. Tras ver las imágenes, Pagani lanzó sin filtro: “Yo creí que era un tipo”.

La frase generó incomodidad inmediata en el estudio. Edith Hermida lo corrigió en el momento, mientras el periodista manifestó que no sabía de quién se trataba.

Captura de eltrece, La Mañana con Moria.

Horacio Pagani rompió el silencio tras la polémica por llamar “tipo” a La Costa

La situación no tardó en viralizarse en redes sociales, donde recibió fuertes críticas. Frente a la repercusión, Pagani salió al aire en La Mañana con Moria para explicar lo sucedido y dar su postura sobre la llamada “cultura de la cancelación”.

“No vi la cara y sentí una voz de hombre y dije hombre. Yo no conozco a nadie”, se defendió.

Consultado por las críticas, reflexionó: “Soy de la vieja ola, soy de otro tiempo, donde existían menos palabras y más códigos. Existía la privacidad. A mí me sorprende esto. Yo estoy incluido, a esta edad, y trato de adaptarme a las circunstancias”.

En la misma línea, agregó: “Yo trato de divertirme, de adaptarme a los jóvenes… yo soy de otra época, trato de defender los valores que existían antes”.