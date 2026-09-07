Cola protagonizó un particular momento en la pileta junto a Luana en Gran Hermano: en medio de un baile se le desprendió el peluquín que llevaba puesto.

En medio de la escena, el peluquín de Cola terminó desprendiéndose de su cabeza, dejando al descubierto por unos instantes cómo luce su cabello sin él.

Lejos de detener el momento, el participante reaccionó ante lo sucedido mientras continuaba compartiendo la divertida situación con su compañera.

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A COLA SE LE VOLÓ EL PELUQUÍN EN PLENO BAILE CON LUANA

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