A lo largo del fin de semana, la conflictiva separación de La Joaqui y Luck Ra sumó un nuevo capítulo. Si bien la pareja puso un punto final a su vínculo hace ya varias semanas, las recientes declaraciones de la cantante en Luzu TV provocaron el enojo del artista cordobés que, a su vez, hizo un descargo en redes.

La Joaqui, lejos de quedarse callada, decidió salir a responderle públicamente. Tras varios rumores que circulaban en los últimos días, la cantante terminó confirmando su romance con Tiago PZK, un colega que también era muy amigo de la pareja.

Pero, eso no fue todo. Tuli Acosta estuvo este sábado invitada a “PH: Podemos hablar” y, al ser consultada por el tema, contó cómo atravesó las últimas semanas donde fue acusada en reiteras ocasiones de ser la tercera en discordia en la ruptura.

La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra (Foto: redes) Por: Estefania Lisi

LOS VIDEOS DE TULI ACOSTA Y TIAGO PZK QUE SE VIRALIZARON

Mientras La Joaqui y Luck Ra compartieron en sus respectivas redes sociales descargos que dieron que hablar, Tuli Acosta y Tiago PZK optaron por las indirectas. En los últimos días, ambos subieron polémicos videos a sus cuentas de TikTok y sus seguidores inmediatamente los relacionaron con este escándalo.

Tiago, por su parte, compartió un breve video que decía: “Qué ganas de bailar una cumbia del recuerdo con ella”. En las imágenes se lo veía bailando con los ojos cerrados mientras sentía el ritmo de la música y muchos lo relacionaron con la idea de sacar a bailar nuevamente a La Joaqui.

(Video: TikTok @tiagottia)

Tuli, por otro lado, se grabó a cámara diciendo: “No solo hago música para divertirme y bailar, sino que también lo hago en forma de terapia”. Luego, se la ve bailando al ritmo de su canción que arranca diciendo: “Quiere hacerme caer hasta su nivel, quiere de mi atención y lo puedo ver. Lo sé, ya sé, ya me anticipé, tú y yo no somos iguales, ¿no lo ves?“.

Luego, la canción dice: “Parece que me ama y me odia a la vez, es un poco obsesivo, relájate. Lo sé, ya sé que me veo bien, baby, no te compares. Si solo habla de mí, quiere ser like me, like me. Tengo lo que tengo porque me enfoqué, nunca perdí mi tiempo comparándome. Me motiva saber de dónde yo vengo y lo que deseo. La competencia yo la veo en mi reflejo. Mírame cara a cara, no bajes la mirada. Decime lo que hablas cuando te doy la espalda...“.