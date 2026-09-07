La Joaqui y Tiago PZK volvieron a quedar en el centro de las miradas luego de que Yanina Latorre revelara detalles de una escapada que habrían realizado juntos.

“Hace unas semanas estuvieron los dos solos en Rancho Contento (Cañuelas) todo un fin de semana. Encerraditos, no asomaron ni las narices. Bomba y bomba”, escribió Latorre en Instagram.

Se supo qué hicieron La Joaqui y Tiago PZK durante su escapada de fin de semana. Crédito: Instagram

QUÉ DIJO YANINA LATORRE SOBRE LA JOAQUI Y TIAGO PZK

La periodista además dio otro dato sobre lo que habría ocurrido durante esos días. De acuerdo con su versión, La Joaqui y Tiago PZK no habrían generado material juntos durante la estadía, pese a que ambos tienen una fuerte presencia en redes sociales.

Se supo qué hicieron La Joaqui y Tiago PZK durante su escapada de fin de semana. Crédito: Instagram

“No hicieron contenido juntos. Él nada solito y ella sí, pero sola hablando del lugar”, detalló Yanina.