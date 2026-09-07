La Joaqui y Tiago PZK continúan en el centro de las versiones sobre un supuesto acercamiento. Después de que Yanina Latorre asegurara que los cantantes compartieron una escapada de fin de semana a solas, una llamativa interacción en Instagram sumó un nuevo capítulo a la historia.

En las últimas horas comenzó a circular un reel de una entrevista de Tiago PZK en el que el cantante habla sobre sus planes personales y manifiesta abiertamente su deseo de formar una familia. “Yo quiero ser papá”, asegura el artista en el fragmento.

EL LIKE DE LA JOAQUI QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN

Entre las miles de reacciones que acumuló la publicación apareció un detalle que rápidamente llamó la atención: La Joaqui le dio “Me gusta” al video de Tiago PZK hablando de sus ganas de convertirse en padre.

La Joaqui le dio like a un video de Tiago PZK diciendo que quiere ser papá y alimentó los rumores. Crédito: Instagram

El gesto en redes cobra especial relevancia después de la información que dio Yanina Latorre. Según contó la conductora en sus historias de Instagram, los artistas habrían pasado recientemente un fin de semana juntos en Rancho Contento, en Cañuelas.

“Hace unas semanas estuvieron los dos solos en Rancho Contento (Cañuelas) todo un fin de semana. Encerraditos, no asomaron ni las narices. Bomba y bomba”, lanzó Latorre.