Fernanda Iglesias sorprendió al contar en el programa Puro Show que planea sacarse las prótesis mamarias que lleva desde hace dos décadas. En el ida y vuelta por el “botox gate” que se inició con Pampito y Ángel de Brito, la periodista relató cómo cambió su cuerpo con el paso del tiempo y detalló las razones personales y de salud que la llevaron a tomar esta decisión.

Durante la charla, la panelista recordó: “Me lo puse hace 20 años, tenía 33, no me lo puse para ir al show de Nito Artasa, m lo puse porque había dado de mamar y había quedado unas pasitas de uva, así que me tenían que poner una cinta scotch para que se me levante. Yo dije, esto no es digno, vamos al quirófano”.

La periodista explicó que, si bien en su momento optó por los implantes para sentirse mejor con su imagen, la situación cambió con el tiempo. “Pero ahora, con la menopausia, esto es interesante. Con la menopausia, me crecieron mucho y me las quiero sacar porque me molestan”, confesó Iglesias ante la consulta del panel de eltrece.

Fernanda Iglesias explicó por qué se quiere sacar las prótesis mamarias (Foto: captura de eltrece).

En el programa, también aclaró que su decisión no tiene que ver con cuestiones estéticas actuales, sino con el bienestar físico: “Me molestan”.

PAMPITO CONFESÓ QUÉ RETOQUE ESTÉTICO SE HIZO PARA TENER LA CARA TENSA: “NO ES BÓTOX”

Tras el ida y vuelta por el “botox gate” que se inició con Pampito y Ángel de Brito, el doctor Guillermo Capuya estuvo presente en el estudio de Puro Show y analizó en vivo el rostro del conductor. “Lo llamamos porque quiero que me analice la cara”.

El debate giró en torno a si Pampito tenía bótox o no luego de que Ángel de Brito comentara sobre la imagen del conductor en su visita al streaming de Fernanda Iglesias. “Fruncí los ojos, acá el entrecejo está marcado, así que posiblemente no, es difícil determinar... ahora de asombro”.

(Foto: capturas de eltrece).

En medio de la revisión, el periodista confesó cuál es el retoque estético que se hizo: “Yo lo que tengo se llama Sculptra, que eso te tensa... lo que usan las de Hollywood”. “Es un bioestimulador”, explicó el doctor sobre el tratamiento que estimula las células de la piel para producir su propio colágeno de forma natural.

Entonces, Capuya comparó ese procedimiento con el bótox tradicional: “La toxina botulínica lo que hace es el bloqueo de la liberación de un neurotransmisor, acetilcolina. Entonces lo que hace es inhibir que se contraiga el músculo, en tanto relaja. Entonces los músculos de la frente se relajan y te queda planchada la frente”.

Entre risas y chicanas, el panel cerró el segmento con un homenaje a Chiche Gelblung, recordando el espíritu divertido y descontracturado del programa.

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