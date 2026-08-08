Noelia Marzol impactó a sus seguidores al compartir un antes y después del tratamiento estético que se realizó en el rostro hace apenas dos semanas. A través de sus historias de Instagram, la bailarina y actriz mostró las imágenes sin edición, demostrando que el cambio fue completamente real y no producto de filtros o retoques digitales.

“¡Juro por mis hijos que esto NO tiene edición! El cambio es real”, escribió Noelia junto a la comparación de las fotos. La diferencia más notoria se observa especialmente en las manchas de la piel y en la zona de las ojeras, dos aspectos que la bailarina quería mejorar desde hace tiempo.

En las imágenes se puede ver claramente cómo su piel luce más uniforme y luminosa tan solo quince días después del procedimiento.

El cambio se nota especialmente en las manchas y ojeras. Crédito: Instagram @noeliamarzolok

EL PROCEDIMIENTO ESTÉTICO QUE ELIGIÓ NOELIA MARZOL

La motivación de Noelia para someterse a este tratamiento surgió de problemas de acné y manchas que persistieron después de su embarazo. “Hace muchos meses estoy en tratamiento porque también hice uno contra el acné”, reconoció la actriz, explicando que el proceso ha sido extenso pero con resultados progresivos.

El procedimiento específico estuvo enfocado en limpiar y mejorar la calidad de su piel, eliminando las marcas indeseadas que dejaron tanto el acné como la gestación.

Noelia Marzol compartió las imágenes del antes y después de su retoque estético en el rostro. El cambio se nota especialmente en las manchas y ojeras. Crédito: Instagram @noeliamarzolok

“Sacamos manchas que habían quedado en el embarazo y me mejoró muchísimo la calidad de la piel. Todo esto lo hice con una amiga que tiene una estética que abarca de todo, desde depilación en adelante”, detalló Noelia. La confianza que deposita en el profesional que la atiende fue clave para animar a otros a cuidar su imagen de manera responsable.

Ella enfatizó que más allá de lo estético, buscaba recuperar la salud de su piel y sentirse cómoda con su apariencia.