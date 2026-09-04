El teatro de revista vuelve a encender las noches de la calle Corrientes con el estreno de VUELVE, un espectáculo que reune a Carmen Barbieri, Álvaro Navia y Gabriel Villalba en el escenario del Teatro Buenos Aires.

La propuesta, que recuperó el brillo, el humor y los grandes cuadros musicales, marcó el regreso de un género emblemático de la cultura porteña.

El debut será el 11 de septiembre a las 22.30 en la sala de Av. Corrientes 1699, con una temporada limitada de solo seis funciones: 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de septiembre.

Carmen Barbieri hará Vuelve, la revista.

La expectativa se centra en la participación estelar de Carmen Barbieri, figura histórica de la revista argentina, que volvió a un género que forma parte de su trayectoria artística.

Una historia de enredos y humor con sello clásico

La trama de VUELVE arranca con dos personajes, interpretados por Navia y Villalba, que escapan de la policía y buscaron refugio en un convento.

Para evitar ser descubiertos, se disfrazaron de monjas, dando pie a una sucesión de equívocos, imitaciones y situaciones disparatadas que abrieron paso a los distintos números de la revista.

El espectáculo combina el humor tradicional con el despliegue de vedettes, bailarinas, bailarinas curvy y bailarines, en una puesta que homenajeó el espíritu original del género, pero con una mirada contemporánea.

Carmen Barbieri, el regreso de una figura clave de la revista

La presencia de Carmen Barbieri es uno de los grandes atractivos de la temporada. Actriz, comediante y capocómica, Barbieri vuelve a compartir escenario con un género que la consagró y que está profundamente ligado a su historia familiar y profesional.

Junto a ella, Álvaro Navia —referente del humor y la imitación, además de creador de la idea original— y Gabriel Villalba, quien también asumió la dirección, lideran un elenco que apostó al vértigo y la espectacularidad que caracterizaron a la revista porteña durante décadas.

Seis noches para revivir el brillo de la revista en Buenos Aires

Durante seis noches de septiembre, el Teatro Buenos Aires se viste de fiesta para celebrar el regreso de la revista. Plumas, música, humor y el despliegue de un elenco diverso volvieron a encender las marquesinas de la calle Corrientes, recuperando un clásico de la noche porteña para nuevas generaciones.