Días atrás, Nora Colosimo se sumó al panel de LAM y, desde entonces, da a conocer en el programa información exclusiva de la guerra mediática que mantienen Mauro Icardi y Wanda Nara por la custodia de sus hijas. Pero, en las últimas horas, sorprendió con una inesperada confesión.

De acuerdo a su visión, Mauro sigue enamorado de Wanda. En ese sentido, dejó varias definiciones sobre el vínculo del futbolista con su hija durante una conversación en la que también se hablaba de su futuro y su presente junto a la China Suárez.

Ante la pregunta sobre si cree que el jugador sigue enamorado de su ex, respondió de manera directa: “Para mí sí”. Luego reforzó esa idea cuando Carolina Molinari aseveró que “si Wanda le dice a él de volver, él vuelve corriendo”.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

NORA COLOSIMO HABLÓ DE LAS “DOS FACETAS” DE MAURO ICARDI

Durante la emisión de LAM (América TV), Nora Colosimo habló de la relación que mantuvieron Mauro Icardi y Wanda Nara durante una década y dejó en claro que conoce a fondo al futbolista. Cuando le preguntaron cómo lo definiría, dijo que tuvo contacto con “dos facetas”, aunque aclaró que ella conoció la “más o menos linda”.

Nora Colosimo aseguró que Mauro Icardi sigue enamorado de Wanda Nara (Video: LAM)

Cuando le preguntaron si lo considera manipulador, respondió: “Y sí... sí”. También recordó que, en ocasiones en que el futbolista la contactó, lo hizo en un tono “convencedor”. Sobre el final del vinculo, dijo que este no estaba completamente terminado desde lo afectivo. “Ella intentó perdonarlo, pero no pudo”, señaló.

De todas maneras, admitió que el delantero hizo esfuerzos para reconstruir la pareja. “Yo creo que él la remó hasta más no poder. Nunca vi algo igual”, afirmó. Para ella, el principal obstáculo fue que, pese a haber querido perdonarlo, su hija no pudo.