Nora Colosimo debutó como “angelita” en LAM y protagonizó un inesperado momento cuando le preguntaron por el rumor de haber posado sus ojos en un hombre con pareja.

La mamá de Wanda Nara aseguró que nunca le había sacado el novio “ni a una quinceañera”, pero tuvo un particular fallido que Nazarena Vélez no dejó pasar.

El fallido de Nora Colosimo en LAM que Nazarena Vélez detectó al instante

El fallido de Nora Colosimo en LAM que Nazarena Vélez detectó al instante

“Hace poco te acusaron de Tatiana”, le comentó Ángel de Brito a Nora, utilizando el término con el que Martín Cirio apodó a la China Suárez por sus romances con hombres que estaban en pareja.

“Sí, me dio una bronca. En mi vida le saqué el novio ni a una quinceañera”, respondió Colosimo.

Sin embargo, cuando De Brito insistió con un “¿Nunca?”, la mamá de Wanda y Zaira tuvo un inesperado fallido: “Pero porque no se dio”.

La frase no pasó inadvertida y Ángel aprovechó para picantearla: “No sos como la China”.

Fue entonces cuando Nazarena Vélez reparó rápidamente en la contradicción y la interrumpió: “¡No se dio!”.

Entre risas, Nora asumió el sincericidio y aclaró: “No se dio, es verdad. No me interesó alguien que esté ocupado”.