“Últimamente, una montaña rusa de emociones”, escribió Soledad Fandiño en su última publicación de Instagram donde compartió un video donde se la ve sentada en un parque, junto a su hijo Milo, mientras habla a cámara compartiendo una reflexión sobre el difícil momento que vivió a raíz de un cáncer de mama.
“Estoy agradecida de haber podido operarme. Pero nadie te prepara para un diagnóstico así, ni para la operación, ni para lo que viene después. Pensé que, una vez que pasara eso, todo iba a ser más fácil. Y no fue tan así”, admitió la actriz en la publicación.
Más adelante, agregó: “Siento que hay una parte de mí que ya no está y todavía estoy tratando de descifrar quién soy ahora. No tengo todas las respuestas, pero tengo ganas de compartir este proceso con ustedes. A lo mejor, acompañadas, se hace un poquito más fácil”.
SOLEDAD FANDIÑO SE ABRIÓ CON SUS SEGUIDORES
Instalada hace ya varios años en Miami, donde vive con su hijo Milo, Soledad Fandiño grabó un video donde admitió frente a sus seguidores que hay una parte del proceso de salud sobre la que se habla poco. En ese sentido, habló de su recuperación, a casi dos años de haber sido diagnosticada con un cáncer de mama.
“Hablando con él salió el tema de poder hacer este video y hablar un poquito con ustedes para ver si eso me aliviana un poco más”, dijo. “En breve van a ser dos años desde que me operé y de mi diagnóstico. Uno piensa que cuando te operan y ya está y no es así. Y no hay mucha gente que hable de la reinvención que uno tiene que hacer de sí mismo y de como todo cambia”, agregó.
Por último, cerró: “Se habla mucho de cuando uno está atravesando algo difícil, pero no se habla tanto de lo que sigue después, de todo el proceso que viene después. Así que me gustaría ir compartiéndolo con ustedes. A ver si eso me ayuda un poco más, me alivia un poco más y tal vez también de esa manera poder acompañar a alguien que está del otro lado”.