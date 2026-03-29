Soledad Fandiño decidió dar un giro profundo en su vida profesional y personal. Alejada del modelaje y la actuación, la artista inició una etapa enfocada en el bienestar integral, con un proyecto que combina formación, disciplina y una fuerte conexión con lo emocional.

En este camino, comenzó a capacitarse como instructora de pilates, incorporando también el método Sculp, una variante más dinámica que suma intensidad al entrenamiento tradicional.

El nuevo proyecto de Soledad Fandiño: lejos de la actuación y el modelaje, cerca del fitness | Créditos: Instagram @soledadfandino

A través de sus redes sociales, Soledad Fandiño fue mostrando parte de este proceso. En distintas publicaciones se la ve practicando ejercicios y estudiando técnicas, dejando en claro que no se trata de una actividad pasajera, sino de una decisión de vida.

“Mi felicidad es total”, expresó, reflejando el entusiasmo que le genera este nuevo desafío.

El nuevo proyecto de Soledad Fandiño: lejos de la actuación y el modelaje, cerca del fitness | Créditos: Instagram @soledadfandino

EL PROYECTO DE SOLEDAD FANDIÑO: PILATES Y FITNESS

El método en el que se está formando combina lo mejor del pilates —centrado en la postura, el control del cuerpo y el fortalecimiento del core— con rutinas más activas que incluyen pesas livianas y bandas elásticas.

El nuevo proyecto de Soledad Fandiño: lejos de la actuación y el modelaje, cerca del fitness | Créditos: Instagram @soledadfandino

El objetivo es lograr un entrenamiento completo que tonifique sin perder funcionalidad, mejore la movilidad y prevenga lesiones.

Este cambio no surgió de un día para el otro. Soledad Fandiño ya venía explorando el mundo del bienestar desde hace tiempo. Semanas atrás, incluso, se certificó como instructora de meditación guiada en Miami, reforzando su interés por el desarrollo personal y la salud emocional.

El nuevo proyecto de Soledad Fandiño: lejos de la actuación y el modelaje, cerca del fitness | Créditos: Instagram @soledadfandino

En ese sentido, también comparte contenidos vinculados al yoga y a prácticas que buscan generar equilibrio mental. Entre ellas, destaca ejercicios como las posturas invertidas, que —según explicó— ayudan a mejorar la circulación, reducir el estrés y cambiar la perspectiva tanto física como emocional.