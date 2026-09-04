La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

El sábado 5 de septiembre, Mirtha Legrand marca agendadesde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto a las periodistas Karina Iavícoli y Luciana Rubinska.

Los invitados de La Noche de Mirtha del sábado 5 de septiembre del 2026 (Foto: Instagram/@lamesazarg).

La mesa de la Chiqui Legrand estará ocupada también en esta oportunidad por las reconocidas abogadas Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, la primera representa a Wanda Nara y la segunda a Mauro Icardi en las causas de público conocimiento.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

El domingo 6 de septiembre desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a los actores argentinos Patricia Echegoyen y Martín Seefeld, y el bailarín Iñaki Urlezaga.

También serán de la partida de este fin de semana en la mesaza de Juana la influencer e hija de Momi Giardina, Juli Castro, y la jugadora argentina de hockey sobre césped, Juli Castro, tras el triunfo de Las Leonas.

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