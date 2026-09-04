Si algo faltaba para completar el escándalo de Tini Stoessel con su padre era que hablara Horacio Homs, el papá de Camilia Homs, la mamá de los hijos de Rodrigo de Paul.

“Yo acá lo que veo es un padre muy enfermo, que quiso proteger los bienes de su hija, y ella que quiere independizarse. No veo mucho más”, , arrancó el empresario.

En diálogo con Primicias Ya se plantó: “Me parece que ustedes son muy crueles, porque nadie sabe la verdad, yo tampoco lo sé”.

“Están hablando muy mal de una persona que está enferma, que lo están operando”, aclaró en referencia a los problemas de salud de Alejandro Stoessel.

Ahí, Horacio Homs cuestionó al periodismo: “No pueden ensuciar tanto a una persona”.

Horacio Homs bancó a Alejandro contra Tini Stoessel

“Es una persona que está muy enferma. Nadie sabe la verdad. Lo están matando al tipo. es evidente que algo debe haber, pero para mí que lo único que quiso hacer es proteger los bienes de su hija”.

“Se tendrán que poner de acuerdo, pero no creo que un padre quiera cag... a la hija”, sentenció el exsuegro de Rodrigo de Paul.