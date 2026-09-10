El rumor de que Carmen Barbieri se pondría en los zapatos de Doña Petrona C de Gandulfo para hacer un musical biográfico explotó en la semana, la propia capocómica lo confirmó y ahora una nieta de la mítica cocinera le marcó la cancha.

“Con mi hermano no sabemos de dónde sacaron estas versiones, porque si están hablando para hacer teatro para el año que viene quiere decir que hay algo que están gestionando, y no es con nosotros”, arrancó Marcela Massut en diálogo con Juan Etchegoyen.

Entonces se plantó en su mensaje de voz para Nuevo Día: “Mi hermano y yo somos los únicos que tenemos los derechos sobre nuestra abuela”.

Doña Petrona. Foto: Archivo

Aunque aclaró: “Si bien dimos algún tipo de derecho para ver si se conseguía hacer una serie, película, ese contrato con esos productores se terminó”.

Qué había adelantado Carmen Barbieri

“Ya leí el libro que es genial, como la idea. Estamos por tener una reunión, para ver para cuándo, porque es muy pretencioso en estas épocas tener un gran espectáculo”, admitió este martes la conductora de Con Carmen.

Qué dijo Carmen Barbieri sobre sus deseos de personificar a Doña Petrona C de Gandulfo

“Lleva una escenografía giratoria, se ve la cocina, y además donde ella, primero la hacía creo que desde su casa, y después en los estudios fue la primera mujer que cocinó en televisión”, continuó.

“Tiene 17 canciones y está Juanita que la ayudaba, era muy importante. Ya cuando entrás al teatro hay aroma como a budín. Le dan un budincito chiquito a cada uno que va entrando, va comiendo el budín... Sería para 2028″, cerró Carmen Barbieri, sin saber que además debería convencer a los nietos de Doña Petrona.