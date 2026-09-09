El Quilmes Rock 2027 ya tiene fecha. El festival más grande y querido del país confirmó oficialmente que su próxima edición se realizará durante tres jornadas: el 16, 17 y 18 de abril de 2027.

Después de la histórica edición de 2025, el festival vuelve a ponerse en marcha con una propuesta que promete reunir a grandes referentes del rock argentino, además de sorpresas, regresos, homenajes y encuentros entre distintas generaciones de artistas.

Mientras crece la expectativa por el anuncio del line up, ya se pueden conseguir las entradas en la primera etapa de venta, denominada “Zorzal Madrugador”, con precios promocionales por tiempo limitado.

Quilmes Rock 2027: cuándo es

La próxima edición del Quilmes Rock se realizará los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de abril de 2027.

Por el momento, la organización todavía no anunció la grilla completa de artistas que formarán parte del festival, aunque anticipó que habrá grandes exponentes del rock nacional, sorpresas, regresos y homenajes.

Prode Rock: la propuesta para los fanáticos

Antes del anuncio oficial del line up, Quilmes Rock lanzó Prode Rock, una experiencia digital que invita al público a convertirse en protagonista y realizar sus propias predicciones sobre el festival.

Bajo el lema “Esta vez, lo armamos entre todos”, los fanáticos pueden armar su propia grilla y sumar puntos a partir de sus predicciones.

El premio mayor de la propuesta es “Quilmes Rock a tu casa”: una de las bandas que participe del festival brindará un show privado para el ganador y hasta diez amigos invitados.

Para participar, hay que ingresar al sitio oficial de Quilmes Rock, registrarse y comenzar a jugar.

Quilmes Rock 2027: cuánto cuestan las entradas

Los abonos de la primera etapa de venta tienen precios promocionales. La propuesta “Zorzal Madrugador” estará disponible por tiempo limitado.

Abonos 2 días – Campo

Precio Fase 2: $240.000

Fase 1 con descuento: $200.000

Abonos 3 días – Campo

Precio Fase 2: $310.000

Fase 1 con descuento: $270.000

Abonos 2 días – Espacio VIP con tribuna

Precio Fase 2: $710.000

Con descuento: $600.000

Abonos 3 días – Espacio VIP con tribuna

Precio Fase 2: $930.000

Con descuento: $810.000

Los precios no incluyen service charge. La promoción “Zorzal Madrugador” estará disponible durante un tiempo limitado.

Cómo comprar entradas para Quilmes Rock 2027

Las entradas y abonos para el Quilmes Rock 2027 se pueden adquirir a través de Enigma Tickets.