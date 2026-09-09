Paulo Londra se presentará el sábado 28 de noviembre en el Movistar Arena para cerrar su 2026 en Buenos Aires. El artista argentino llegará con un show que combinará sus grandes éxitos con las canciones de su nuevo álbum.

El recital será una nueva oportunidad para disfrutar de Paulo Londra en uno de los escenarios más importantes de la Ciudad de Buenos Aires. El artista regresará al mismo lugar donde, luego de seis años sin tocar en Buenos Aires, protagonizó dos noches agotadas que se convirtieron en algunos de los shows más destacados de aquella temporada.

Además, Paulo Londra tiene un récord histórico: fue el primer argentino en alcanzar mil millones de streams en Spotify con un single propio, consolidando su lugar entre los referentes de la música urbana argentina.

Cuándo salen a la venta las entradas para Paulo Londra

La preventa BBVA comenzará el jueves 10 de septiembre a las 13 horas. Los clientes podrán acceder a 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA.

La venta general estará disponible desde el viernes 11 de septiembre a las 13 horas, con todos los medios de pago. Además, durante todo el período de venta se podrán disfrutar de 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA.

Las entradas se podrán adquirir a través de Movistar Arena.